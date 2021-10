Trieste– Proseguono a Trieste gli eventi della Barcolana 53 presented by Generali 2021. Oggi inizia anche il Barcolana Sea Summit, presso il Trieste Convention Center.

TITA-BANTI: L’ORO OLIMPICO IN BARCOLANA – Saranno tra gli ospiti d’onore della Barcolana. Le medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, Ruggero Tita e Caterina Banti, saranno a Trieste in occasione della Barcolana assieme alla Federazione Italiana Vela, che li “immergerà” nel clima dell’evento, in numerosi appuntamenti e incontri con gli appassionati di vela. Si inizierà venerdì 8 ottobre alle 18.30 alla Lounge Barcolana by Prosecco DOC di Piazza Unità, dove i due atleti incontreranno il pubblico e i media in un evento moderato dal giornalista di Rai Sport Giulio Guazzini. Sabato mattina Caterina Banti parteciperà a una uscita in Golfo assieme a One Ocean e ad alcune atlete e atleti della Società Velica di Barcola e Grignano.

Nella seconda parte della mattinata, alle 11, nuovamente nella Lounge Barcolana le medaglie d’oro incontreranno gli agonisti dei circoli velici locali, mentre nel pomeriggio saranno ospiti prima della trasmissione in diretta di Rai Uno Linea Blu, quindi di un evento in Prefettura. A organizzare la presenza di Tita-Banti, assieme a Barcolana, la Federazione Italiana Vela che sarà protagonista anche nella giornata inaugurale del Sea Summit, con la consigliera Flavia Tartaglini che parlerà di sostenibilità: “Ogni anno si rinnova la magia della Barcolana – ha detto il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, atteso a Trieste da venerdì – un evento che coinvolge il mondo velico in una intensa settimana di appuntamenti. Quest’anno in particolare abbiamo l’opportunità di poter festeggiare insieme a tutti gli appassionati di Vela i nostri Ruggero e Caterina: una medaglia d’oro che vogliamo condividere e dedicare a tutti i nostri tesserati. Ringrazio per la consueta ospitalità e impeccabile organizzazione Mitja Gialuz e tutto lo staff che collabora fattivamente alla realizzazione di Barcolana. Quest’anno verranno tracciate nuove rotte che mi auguro portino, attraverso il cammino personale di ognuno, verso la definitiva uscita da questo momento difficile”.

Ci sarà anche Giancarlo Pedote alla Barcolana. Anche il navigatore oceanico italiano, protagonista alla scorsa edizione del Vendée Globe, il giro del mondo in solitario senza assistenza e senza scalo, parteciperà alla regata più grande del mondo presentando al Barcolana Sea Summit venerdì 8 ottobre i suoi progetti di sostenibilità e partecipando, domenica 10 ottobre, alla diretta televisiva della Barcolana su RaiSport, condotta da Giulio Guazzini.

BARCOLANA PER IL SOCIALE – Il vento di Scirocco ha fermato in mare Barcolana per il Sociale, ma non a terra, dove nel pomeriggio, al Magazzino 26, si è svolta la grande festa che unisce Barcolana by Night e le associazioni di volontariato. Animata dalla Calicanto band, quest’anno in grandissima forma, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle associazioni agli equipaggi della Barcolana by Night, di fatto il “tifo organizzato” della Barcolana. “Questo per noi è ogni anno un grande momento – ha raccontato il presidente della SVBG Mitja Gialuz – l’evento ha tanti linguaggi e tanti temi, e coinvolge davvero tutti: questa di oggi è una delle grandi feste della Barcolana, ed è una festa che nel Magazzino 26 e nel Porto Vecchio riesce ancora meglio”.

OGGI AL VIA BARCOLANA SEA SUMMIT – Il Barcolana Sea Summit, l’evento dedicato alla salute del Mediterraneo e all’incontro tra scienza, istituzioni e imprese per dialogare sul futuro del mare. L’evento si svolge in presenza al Trieste Convention Center e in streaming sul canale YouTube di Barcolana (www.youtube.com/RegataBarcolanaTrieste). Ospiti della giornata inaugurale – dopo un messaggio inviato dal Ministro Cingolani – Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile e Andrea Illy, presidente di illycaffè sul tema della sostenibilità e rigenerazione, e Phoebe Koundouri di UN SDSN SEAs Initiative. L’evento vedrà una introduzione alla sostenibilità nel mondo della vela da parte del presidente della World Sailing, Li Quanhai, e gli interventi del presidente della SVBG Mitja Gialuz, della consigliera federale della FIV Flavia Tartaglini, del Vice presidente esecutivo di One Ocean Riccardo Bonadeo e del Presidente The Ocean Race Richard Brisius.

GENOVA THE GRAND FINALE IN VILLAGGIO BARCOLANA E AL SEA SUMMIT – La collaborazione tra le due capitali della vela italiana, suggellata nelle settimane scorse dalla “RoundItaly Genova – Trieste Regatta 2021”, prosegue con la presenza in piazza Unità dello stand di “Genova The Grand Finale” a cura della direzione di “The Ocean Race”, che parteciperà anche al Barcolana Sea Summit.

Il Presidente di The Ocean Race Richard Brisius racconterà gli obiettivi del giro del mondo a vela: non solo quelli sportivi ma anche l’impegno costante per la sostenibilità, con numerosi progetti scientifici, di comunicazione ed educativi. Per l’occasione da Genova arriverà a Trieste il messaggero dell’iniziativa “Relay 4 Nature”, un oggetto artistico prodotto con legno recuperato dal mare, e promosso dall’inviato speciale per gli Oceani delle Nazioni Unite Peter Thomson, che lancia un importante messaggio per la salute dell’habitat marino e raccoglie l’impegno del pubblico e dei decision maker. Il Baton, così viene chiamato in inglese, verrà consegnato durante l’inaugurazione del Sea Summit al presidente della SVBG Mitja Gialuz.

L’8 ottobre è previsto l’intervento del Sindaco di Genova, Marco Bucci, che porterà i saluti nell’ambito della sessione “Green Ports, Green Cities”; nella stessa sessione seguiranno anche i contributi del Rettore dell’Università di Genova, Prof. Federico Delfino, e di Paolo Emilio Signorini, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.