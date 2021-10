Riva del Garda- Meteo fortunato per il 44° Trofeo Torboli Optimist organizzato dalla Fraglia Vela Riva. Sospinto dalla Bora che ha spazzato Trieste, per tre giorni sul Garda Trentino c’è stato vento da sud sui 18-20 nodi e gran sole. Regate sicuramente impegnative per gli oltre 300 timonieri provenienti da 20 nazioni, che hanno regatato con grinta e grande abilità.

Programma pieno per la categoria Juniores con 9 regate e nella giornata di sabato la disputa della gold fleet che ha visto il duello sportivo tra gli avversari di sempre, Lorenzo Ghirotti della Fraglia Vela Riva ed Erik Scheidt, del Circolo Vela Torbole, entrambi quindi regatanti nelle acque “di casa”. Ravvicinato il punteggio finale dei due avversari con due punti di distacco tra Ghirotti e Scheidt, a favore del primo, mentre il terzo, lo statunitense James Pine è stato distaccato di 13 punti. Fraglia Vela Riva pigliatutto nelle successive posizioni con il quinto, sesto e decimo posto rispettivamente di Mattia Di Lorenzo, Giovanni Bedoni e Victoria Demurtas, seconda femminile; i primi due fragliotti hanno contribuito alla vittoria del Trofeo Torboli insieme ai primi due della società classificati tra i cadetti, con Andrea Demurtas e Vittoria Berteotti, rispettivamente quarto e settima, prima femminile.

I cadetti hanno portato a termine otto regate e si è imposto, come ormai succede in tutte le principali regate Optimist di categoria, il portacolori del Club Nautico Brenzone Artur Brighenti, protagonista di sei primi, un secondo e un terzo, posizioni, che lo hanno portato a stravincere con 15 punti di vantaggio sul russo Zhakov. L’altro Brighenti, Adam (CN Brenzone) terzo davanti ad Andrea Demurtas (Fraglia Vela Riva).

Agguerrite le bambine e ragazze, che non hanno avuto problemi con il vento forte dominato con sicurezza: in entrambe le categorie sono entrate nella top 10 con Emilia Salvatore della Fraglia Vela Desenzano, che ha vinto davanti alla Demurtas con un ottimo settimo assoluto e realizzando tre primi parziali; terzo posto della ukraina Shapovalova. Tra le più giovani eccellente settimo assoluto della figlia d’arte Vittoria Berteotti, (il papà è l’allenatore Optimist della Fraglia Vela Riva), prima femminile per un solo punto davanti a Irene Faini (Fraglia Vela Malcesine); terza Margherita Giannantonio (CV Bellano), tutte e tre in successione nella classifica generale.