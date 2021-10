Puntaldia– Forte vento e onda non hanno fermato i 14 team dell’ultimo Grand Prix di stagione dei Persico 69F.

Trionfa il team svizzero, che si aggiudica il circuito con ben 57 punti in classifica generale, lasciandosi alle spalle il team Balthasar e Section 16.

Momento di gioia e nello stesso tempo di grande tristezza per il team Okalys Youth Project. Una vittoria conquistata senza il suo leader, Hugo Fedrigucci, scomparso in un tragico incidente stradale qualche settimana fa. Hugo 27enne del Canton Ticino, grande velista, amico e promotore del progetto 69F, ha creduto fin dall’inizio nell’intero piano di sviluppo, per questo motivo il comitato organizzatore ha deciso di intitolare a lui l’intero circuito.

“Una vittoria importante che porteremo sempre nel cuore” dice, Arnaud Grange: “Hugo ed io siamo andati tanto in barca insieme. Lo conoscevano tutti ed era parte della grande famiglia 69F. É stata davvero dura navigare senza di lui a bordo, ma siamo felici di aver regatato bene e aver concluso con un primo posto in suo onore. Abbiamo lavorato tanto durante l’anno e i risultati si sono visti. Gli ultimi GP sono stati molto interessanti perché il livello della flotta è cresciuto tanto. Il nostro obiettivo del prossimo anno è quello di partecipare all’intero circuito della Youth Foiling Gold Cup e per questo stiamo creando un team Under 25 che si possa allenare tutto l’anno”

Grande entusiasmo anche per l’armatrice del team Fly Marga, Alessandra Angelini che commenta così la sua prima esperienza nel circuito: “È il primo anno che partecipiamo alla Persico 69F Cup e il feedback è estremamente positivo. A Puntaldia ci siamo divertiti davvero tantissimo, la professionalità di tutto il team 69F ci ha permesso di navigare tutti e tre i giorni seppur le condizioni fossero estreme. Era la prima volta che provavo un format di questo genere e devo dire che dal punto di vista dell’armatore è veramente unico e geniale. Riuscire a regatare senza avere il pensiero di armare o disarmare la barca, sapendo che c’è un giovane team di velisti e tecnici specializzati che lo fa per te, è davvero una cosa unica che ti fa apprezzare ancora di più questa esperienza.

Ora stiamo imparando e non abbiamo intenzione di smettere. Miami sarà la nostra prossima destinazione e non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura negli USA in attesa di scoprire quale sarà il circuito Europeo”.

Puntaldia si è dimostrata una meta straordinaria per il circuito. L’ accoglienza impeccabile curata principalmente dalla Marina di Puntaldia insieme agli operatori locali hanno fatto sì che l’intera flotta si sentisse come a casa.

Ora ci si prepara per un finale di stagione coi fiocchi. Saranno 10 i team dei giovani velisti Under 25 che si sfideranno per aggiudicarsi l’ACT 3 e le Finals della Youth Foiling Gold Cup, ospiti del Windsurfing Club di Cagliari, dal 18 ottobre al 3 novembre.

Grande motivazione da parte di tutti i team partecipanti, infatti chi trionferà a Cagliari vincerà una Wild Card per partecipare all’evento 69F che si terrà presso il Circolo Vela Sferracavallo di Palermo dal 12 al 14 novembre. L’evento vedrà protagoniste le star della vela internazionale tra cui Checco Bruni, Ruggero Tita, Phil Robertson, Dylan Fletcher e Tamara Echegoyen

Ismene Usman, Flight Controller del team Dutch Sail – Janssen de Jong commenta: “Ci stiamo preparando per l’ultima tappa della Youth Foiling Gold Cup. I vincitori del circuito accederanno all’evento 69F di Sferracavallo con alcuni tra i più grandi velisti al mondo. Questa è una grande opportunità per tutti i giovani velisti come noi. Regatare contro vere e proprie leggende della vela è sempre stato un sogno per tutti noi e stiamo lavorando duro per aggiudicarci questo invito. Non possiamo perderci questa opportunità!”

Classifica generale finale – Persico 69F Cup 2021

1- Okalys Youth Project – 57 pt

2- Balthasar – 50 pt

3- Section 16 – 46 pt

4- Young Azzurra – 45 pt

5- Tixwave – 40 pt

6- Fly Marga – 40 pt

7- FlyingNikka 47 – 36 pt

8- FlyingNikka 74 – 35 pt

9- SDS Swiss Dental Solutions – 30 pt

10- FIN1Racing – 24 pt