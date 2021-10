Passignano sul Trasimeno- La II Zona FIV (Toscana, Umbria, La Spezia) ha celebrato il suo Meeting 2021 sul Lago Trasimento con l’organizzazione del Club Velico Trasimeno di Passignano. Sabato un Grecale ben oltre i 20 nodi ha impedito lo svolgimento delle prove, mentre domenica si è potuto regatare con vento da nord instabile e rafficato tra i 6 e i 14 nodi. Ben 170 gli equipaggi in regata, suddivisi tra le classi ILCA, Optimist, Open Skiff e 420.

Negli ILCA e Optimist la regata era valida anche come conclusione del Campionato Zonale.

Negli ILCA 4 dopo tre prove successo di Leonardo Daghetti (CN Livorno, 1-1-1), che ha preceduto Irene Sardella (prima femminile) e Nicole Creati (tutte e due della LNI Follonica).

Negli ILCA 6 vittoria per Edoardo Borioni (CV Talamone, 4-1-1) davanti a Niccolò Galimberti (CV La Spezia) e Federico Andrei (CV Livorno). Nicol Segnini (Club del Mare) prima femminile.

Negli Optimist divisione A successo di Alessandro Baldi (CN Quercianella, 1-2), davanti a Samuele Bonifazi (CV Torre del Lago Puccini) e a Enrica Cossignani (AN Picena), prima femminile.

Negli Optimist B vince Mattia Cesare Valentini (CV Torre del Lago Puccini, 1-1) davanti a Giulio Tattini (CV Piombinese) e Alessandro Menghini (CV Castiglionese).

Nei 420 vincono Scacciati-Giovannini davanti a Pezzella-Mattiello e Parra-Pierotti, tutti del CV Torre del Lago Puccini.

Negli Open Skiff la regata era valida come Interzonale. Negli Under 17 successo di Matteo Cervino (CLub del Mare, 2-2-1) davanti ad Alessia Tiano (CN Monte di Procida) anche prima femminile. Terzo Giulio Siracusa (YC Santo Stefano).

Negli Open Skiff Under 13 vince Matteo Attolico (LNI Procida, 3-1-1) davanti a Juan De Nardo (CN Monte di Procida) e a Niccolò Giovannelli (Club del Mare).

Negli Under 13 Prime vince Irene Cozzolino (CN Monte di Procida).

Alla ricca premiazione ha presenziato il presidente della Seconda Zona FIV Andrea Leonardi.