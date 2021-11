Lignano Sabbiadoro- (Elena Giolai) Al via a Lignano anche il XXXII Campionato Autunnale della Laguna e VIII Campionato Autunnale del Diporto, tornato al primo appuntamento con 27 barche iscritte provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e Veneto, dopo un anno di stop forzato.

Avvio dai connotati autunnali con tempo nuvoloso, ma fortunatamente senza pioggia e con un vento, che inizialmente leggero e “salterino” è poi girato a bora e ha permesso la disputa di una seconda prova più impegnativa con raffiche sui 15 nodi circa. Lo staff dello Yacht Club Lignano come sempre è stato pronto ad organizzare questo Campionato con lo stesso spirito di sempre, che si contraddistingue per essere professionale, ma allo stesso tempo familiare.

Un Campionato, che in questo primo appuntamento dei quattro totali, era valido anche come Campionato Zonale XIII Zona FIV e come tappa NARC – North Adriatic Rating Circuit (assieme alle prove di domenica prossima 21 novembre), per quelle barche in gara nella classifica ORC, a compensi. Alto il livello tecnico espresso in acqua con barche performanti ed equipaggi preparati; attese nuove iscrizioni, che si aggiungeranno ai prossimi appuntamenti.

Vincitori nella Divisione Open nelle varie classi A-B-C-D, sono stati rispettivamente lo Sly 43 “Dara 3” di Vittorio Morelli (1-DNS, YC Lignano), lo Starkel 41 “Vega” di Paolo Milan (1-1, YC Jesolo), l’Italia Yacht 998 “Take Five jr.” di Roberto Distefano (2-1, YC Porto San Rocco), il J92S “Furkolkjaaf” di Elio Polo (1-1, DN Sistiana).

Per quanto riguarda la classifica per compensi ORC (per tutte quelle barche munite di certificato di stazza UVAI) in divisione Crociera A/B in testa il Rimar 41.3 “Cattiva Compagnia” (1-1, YCLignano), in classe C/D Crociera Take Five jr (1-1), mentre nella divisione Regata in classe A/B in testa il Solaris 36 Mayflower di Riccardo Zuccolo (3-3, SN Pietas Julia) e in classe C/D Furkolkjaaf (4-5).

In regata per l’8° Campionato Autunnale del Diporto con classifica in tempo reale una decina di imbarcazioni: Wine & Spirits (1-1, YCLignano), Wind (1-1 YC Lignano) e Città di Fiume 2 (LNI Pordenone) sono al comando delle rispettive classi.