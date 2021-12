Milano– Luna Rossa conferma la sua partecipazione alla 37th America’s Cup e l’iscrizione avvenuta ieri 1 dicembre, primo giorno dell’entry period previsto dal nuovo Protocollo.

Lo ha confermato Max Sirena nel corso della presentazione, allo Spazio Polene del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, del libro fotografico di Carlo Borlenghi (testi di Gianluca Pasini, Stefano Vegliani e Guido Meda) Luna Rossa La Sfida Indimenticabile.

Con Luna Rossa, Alinghi e INEOS sono quindi già tre gli sfidanti ufficiali a Emirates Team New Zealand per la 37th America’s Cup, in programma nel 2024 in una sede che sarà annunciata entro il marzo 2022.

Giovanni Bruno presenta con Guido Meda, Stefano Vegliani e Max Sirena il libro di Carlo Borlenghi

Si attende ora la conferma del team americano ex American Magic per avere una Coppa con cinque team, tutti fortissimi, che supera già quella di Auckland 2020 con quattro team.

Il club sfidante sarà ancora il Circolo della Vela Sicilia. Questa sarà la settima sfida di Patrizio Bertelli e Luna Rossa all’America’s Cup, con sei partecipazioni (Luna Rossa si ritirò per protesta prima di Bermuda 2017).

Da segnalare poi che Patrizio Bertelli ha formalmente venduto il brand Luna Rossa Challenge a Prada per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Ciò consentirà di meglio sfruttare il marketing di Luna Rossa, legandolo a quello del gruppo Prada.