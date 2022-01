Week end dedicato alle regate zonali ILCA (Laser) in tutta Italia. Dopo la due giorni di Anzio (CV Roma) di cui abbiamo scritto ieri, riportiamo oggi i report delle regate di Sferracavallo (Sicilia) e Le Grazie (La Spezia, Seconda Zona).

Sferracavallo– Il Circolo Velico Sferracavallo ha organizzato la regata zonale laser che ha visto la partecipazione di cinquanta velisti provenienti dai circoli di Palermo, Marsala, Catania, Gela e Ragusa.

Quattro le prove disputate in totale.

La classifica Ilca 6 ha visto sul podio, Giampiero Pagliaro Club nautico N.I.C Catania (primo assoluto e primo Under 19), secondo gradino per Lorenzo Caputo della Società Canottieri Marsala, seguito dal figlio d’arte Tommaso Bruni del Club canottieri Roggero di Lauria; Alessandra Grasso del Club nautico N.I.C Catania (prima femminile Under 21) e Massimo Baccarella (primo classificato Master).

La classifica Ilca 4 ha visto primo assoluto Tommaso De Fontes (Club nautico N.I.C Catania), secondo posto per Francesco Scavuzzo (Circolo della Vela Sicilia), seguito da Giulio Genna della Società Canottieri Marsala che vince anche come Under 16.Prima femminile Under 16, Gilda Nasti del Club nautico N.I.C di Catania.

La Spezia- Nella sede delle Grazie, il CV La Spezia ha organizzato la prima e la seconda zonale della Seconda Zona (Toscana, Umbria e La Spezia).

Sabato per la prima Zonale vento sui 10-12 nodi e vittorie per Stefano Meciani (LNI Follonica, 1-1-2) tra gli ILCA 7, Matteo Capano (CV La Spezia, 1-3-2) negli ILCA 6, dove Valentina Chelli è prima femminile. Negli ILCA 4 vince Edoardo Vignozzi (LNI Follonica, 1-3-4), con Irene Vaglini (CN Livorno) prima femmina.

Domenica due prove con vento molto leggero per la seconda zonale. Negli ILCA 7 si ripete Stefano Meciani (1-1). Negli ILCA 6 vince Maria Vittoria Amendola (CV Lido di Camaiore, 2-1), che è anche prima femminile.

Negli ILCA 4 successo e primo femminile per Irene Sardella (LNI Follonica, 3-1).

38 i timonieri iscritti tra le tre classi.