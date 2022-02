Fare Vela inizia con Ruggero Tita una serie di interviste con gli atleti più rappresentativi della Federazione Italiana Vela.

Ne pubblicheremo una ogni due settimane.

Cagliari– Sei mesi fa Ruggero Tita e Caterina Banti vincevano il loro Oro olimpico a Tokyo. Come cambia la vita il massimo alloro sportivo? Cosa significa far vela ad alto livello? Come si impara a vincere?

Ruggero Tita, 29 anni, trentino, è l’immagine della vela italiana che sa vincere. Detto meglio, di quel Made in Italy che si basa sulla qualità del lavoro.

Bello, intelligente, meticoloso, Tita ama la vela da sempre, sin da quando scorazzava in Optimist sul Lago di Caldonazzo, “In piena libertà, magari per andare a prendere un gelato dalla parte opposta del lago o per imparare a cavarsela in un temporale estivo”.

Adora la velocità e la sfida del Nacra 17 foiling che cambia ancora, con nuove regolazioni dell’assetto dei timoni in arrivo, lo stuzzica ancor di più. “Guai a fermarsi all’Oro di Tokyo, devo dare ancora tanto alla vela…”

Il loro Oro “programmato” è stato frutto di un certosino lavoro fatto con coach Ganga Bruni, con la FIV guidata da Francesco Ettorre e dal DT Michele Marchesini, e con le Fiamme Gialle, di cui è atleta.

In questa approfondita intervista Ruggero Tita si racconta e ci presenta le sue nuove sfide, che comprendono anche il rapporto con Luna Rossa per la prossima sida all’America’s Cup.

Ruggero Tita, 29 anni, nato a Rovereto (Trento). Regata per le Fiamme Gialle.

Oro olimpico nei Nacra 17 a Tokyo 2021 insieme a Caterina Marianna Banti.

Tita è laureato in Ingegneria Informatica all’Università di Trento ed è appassionato di sport estremi.

Tita è testimonial del Garda Trentino.

Vanta i titoli mondiali ed europei nei Nacra 17 e il Mondiale RS Feva.

In carriera ha vinto anche i titoli italiani nelle classi Optimist, 29er, 49er e Nacra 17.

E’ Collare d’Oro al merito sportivo del CONI.

Velisti d’Italia è una serie d’interviste realizzate da Fare Vela in collaborazione con l’Ufficio Stampa della Federazione Italiana Vela

La prossima intervista, a Caterina Marianna Banti, sarà pubblicata tra due settimane.