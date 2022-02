Livorno– Regata Interzonale ILCA al CN Livorno per le Zone FIV II (Toscana, Umbria e Spezia), III (Sardegna) e IV (Lazio). Due giorni di venti medio-forti da Grecale, che hanno consentito di disputare cinque prove in tutte e tre le classi.

Tra gli ILCA 7 (ex Standard) vittoria per Stefano Meciani (LNI Follonica) che ha preceduto i locali Stefano Carnevali e Alessandro Morera.

Tra gli ILCA 6 (ex Radial) successo per Joyce Floridia, tornata a regatare sul Laser dopo un anno di pausa. La Floridia (SV Guardia di Finanza, 1-1-2-2-6) è anche prima femminile e precede i sardi Enrico Tanferna ed Emilio Dessena (YC Olbia). Valentina Chelli (CV La Spezia) prima femminile Under 19.

Tra gli ILCA 4 (ex 4.7) podio tutto dello YC Olbia, con Nicolò Giuseppe Cassitta (1-1-1-1-2) che supera Salvatoire Falchi ed Edoardo Del Rio. Cassitta è anche il primo Under 16 maschile, mentre Alice Consalvo (LNI Formia) è la prima Under 16 femminile.

In totale hanno regatato 106 timonieri.