Monfalcone– Lo Yacht Club Monfalcone – Home of Hannibal e la Marina Monfalcone sono già in piena attività per organizzare il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura, in programma dal 24 al 28 agosto.

Sarà infatti il campo di regata di Monfalcone il teatro della competizione che assegnerà i titoli tricolori della Federazione Italiana Vela e dell’UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana).

Il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura ORC vedrà al via tutti i migliori sailing team nazionali per una sfida che riporta la grande vela ORC in Alto Adriatico dopo il successo nel 2017 del Campionato del Mondo ORC e del Campionato Italiano ORC, quest’ultimo svoltosi sullo stesso campo di regata.

Il progetto dedicato al mondo delle regate ORC, ideato e fortemente voluto dal 2018 dal Club monfalconese, è riuscito a dar vita ad un movimento in costante crescita attivando un circolo virtuoso di cui fanno parte tutti i principali team e Yacht Club dell’Alto Adriatico.

Germano Scarpa, Presidente Yacht Club Monfalcone – Home of Hannibal – “Siamo pronti, con grande orgoglio e responsabilità, a dare il nostro più caloroso benvenuto a tutti gli armatori e velisti che a fine agosto ritorneranno sul campo di regata del nostro Club per la conquista dei titoli tricolori. Nel 2017 abbiamo organizzato la stessa manifestazione con il record di barche presenti, più di 80, portando a termine tutte le prove previste, a dimostrazione che la location di Monfalcone, sia per le strutture del Marina sia per il campo di regata, è eccellente.

Questo evento rappresenta per noi motivo di soddisfazione nel vedere riconosciuto non solo il lavoro di tutto il Club, magistralmente condotto negli ultimi anni da Loris Plet, ma anche la lunga storia dell’Hannibal che, a partire dalla base ossia dalla Scuola Vela Tito Nordio, ha un posto speciale nel cuore di tantissimi velisti. Questo evento rappresenta non un punto di arrivo bensì di partenza per quella che deve essere la visione ed il conseguente lavoro che un Club e un’area come la nostra deve fare, anche in sinergia con altre realtà e sodalizi, per il successo della vela e per avvicinare sempre più le nuove generazioni al nostro sport.

Ringrazio di cuore chi, a cominciare dalla Federazione Italiana Vela, all’UVAI, al Comune di Monfalcone, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ci ha offerto questa possibilità di dimostrare, attraverso l’organizzazione di un evento cosi importante, tutto l’amore e la passione dello Yacht Club Monfalcone – Home of Hannibal per la vela”.

Francesco Ettorre, Presidente Federazione Italiana Vela – “Dire Hannibal, pensare a Monfalcone, significa accendere immediatamente una scintilla di emozioni vere: perché si toccano inevitabilmente con mano alcuni dei fili più importanti e indimenticabili della storia della vela Italiana e di coloro che ne sono stati protagonisti, nel tempo, in tutto il mondo.

Per questo e non solo per questo, il Campionato Italiano di Vela d’Altura 2022 sono certo vivrà in un’atmosfera speciale e unica che credo renderà atteso come non mai questo Campionato. Un evento che la Federazione ha voluto senza esitazione portare a Monfalcone riconoscendo l’indiscussa qualità e capacità organizzativa dello Yacht Club Monfalcone – Home of Hannibal.

La Vela azzurra, non solo per i successi olimpici, sta vivendo davvero un grande momento e questo grazie a un entusiasmo e una voglia di proporre e creare vela che arriva dalla base, dai circoli, dai praticanti, dai regatanti e dalle tante classi e categorie che compongono il nostro mondo.

Il Campionato Italiano che si disputerà ad agosto si inserisce proprio in questo contesto e ne rappresenta un tassello importante: per questo desidero ringraziare il Presidente dello Yacht Club Monfalcone -Home of Hannibal e tutto il suo staff per l’impegno e per il grande lavoro svolto e da svolgere a favore dei regatanti del Campionato Italiano ORC 2022”.

Claudio Terrieri, Consigliere UVAI – “Il settore delle regate ORC sta vivendo un ottimo momento in cui l’Italia è grande protagonista sia con i propri team sia a livello organizzativo. La stagione 2022 vedrà in Italia infatti la disputa di alcuni eventi internazionali come il Campionato del Mondo ORC e il Campionato Europeo Sportboats che si disputerà sempre qui in Alto Adriatico a pochi passi da Monfalcone, a Sistiana nel mese di ottobre.

In tale contesto si inserisce ovviamente l’atteso Campionato Italiano ORC, organizzato dagli amici dello Yacht Club Monfalcone – Home of Hannibal. Tanto questo, quanto il Campionato Europeo Sportboats, sono eventi che rappresentano il frutto della visione e grande lavoro del team NARC guidato magistralmente da Loris Plet che non solo crea opportunità di sviluppo delle regate a rating in Adriatico ma contribuisce, con grande impulso, a dare sempre maggiore sostanza e professionalità a un settore che necessariamente richiede una costante visione verso un futuro del mondo delle regate in cui inevitabilmente si va ad alzare l’asticella.

Questo è quello che ci chiedono gli armatori e i regatanti del mondo UVAI ed eventi come il prossimo Campionato Italiano di Vela d’Altura a Monfalcone è la risposta che UVAI è felice di dare a tutti i propri velisti”.

Il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura conta sul supporto di: Comune di Monfalcone, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, OneSails, Armare Ropes, GTS Outdoor.

Yacht Club Monfalcone – Home of Hannibal sostiene il messaggio di One Ocean Foundation.