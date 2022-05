Torbole– Torna sul Garda Trentino l’Europa Cup ILCA, ex Laser. Una regata monstre, con ben 537 iscritti da ben 28 nazioni, di cui 7 extra europee. La II International Torbole Spring Cup vede in regata da giovedì a domenica le classi ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7. La regata è organizzata dal Circolo Vela Torbole in collaborazione con Circolo Vela Arco, il Consorzio Garda Trentino Vela e naturalmente la Federazione Italiana Vela.

Quattro giorni di regate (da giovedì 12 a domenica 15 maggio), due prove al giorno, due campi di regata posizionati con le boe elettriche ad ancoraggio virtuale GPS, due Comitati di regata FIV, tantissimi volontari e addetti ai lavori sia in acqua che a terra a disposizione dei circa 550 regatanti suddivisi nelle classi Ilca 4, Ilca 6 e Ilca 7.

Una prova che, anche in tempi di generazione foiling, il Laser/ILCA non ha rivali in quanto a numeri e a livello tecnico, tattico e agonostico. Chi impara a regatare sui Laser non ha poi problemi ad affrontare qualunque altro tipo di vela… e non è sempre vero il contrario.

Sono iscritti 58 ILCA 7, 224 ILCA 6 e 255 ILCA 4.

Tra le ILCA 6 classe olimpica regatano tra le altre anche Chiara Benini Floriani, Carolina Albano, Federica Cattarozzi e l’azzurra Silvia Zennaro che ritorna in regata dopo la maternità e la nascita della figlia Olimpia.

Non mancano leggende di questo sport, come Robert Scheidt, socio del Circolo Vela Torbole, che dopo aver partecipato a ben 7 olimpiadi ed aver vinto 5 medaglie a 5 cerchi, è ancora sul Garda Trentino ad allenarsi e a regatare come in questa Europa Cup, con la passione dei suoi primi bordi.

Grande fermento quindi a Torbole e anche al Circolo Vela Arco, sodalizio che offre i suoi ampi spazi per una migliore logistica. Giovedì è prevista la prima partenza alle 12:30, molti atleti e atlete italiani e anche locali potranno dire la loro.