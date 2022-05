Porto Cervo- One Ocean Foundation annuncia la collaborazione con Team Denmark SailGP by ROCKWOOL a partire da questa terza stagione del circuito SailGP. Obiettivo mettere in connessione il business internazionale, lo sport al suo massimo livello e la scienza più avanzata con l’obiettivo di creare un impatto positivo.

Grazie al supporto di un comitato scientifico indipendente e in collaborazione con prestigiose istituzioni, centri di ricerca e università, One Ocean Foundation mira ad accelerare soluzioni ai problemi degli oceani ispirando leader internazionali, aziende, istituzioni e individui, promuovendo un’economia blu sostenibile e migliorando la conoscenza degli oceani attraverso l’ocean literacy.

Mirella Vitale, Senior Vice President Group Marketing, Communication and Public Affairs di ROCKWOOL: “Siamo molto felici per questa collaborazione con One Ocean Foundation, confidiamo che aiuti a mostrare la forza della natura e l’importanza dei leader nel creare cambiamenti positivi e sostenibili. SailGP è all’avanguardia a livello globale nello sport e nella sostenibilità e questa collaborazione con un’innovativa fondazione scientifica, la cui mission è la salvaguardia degli oceani, è perfetta per ROCKWOOL e per la nostra sponsorizzazione del Team Denmark SailGP”.

Durante la terza stagione SailGP, il Team Denmark SailGP by ROCKWOOL collaborerà con One Ocean Foundation con l’obiettivo di analizzare, tracciare e ridurre l’impronta di carbonio e plastica durante le sue attività, come parte dell’iniziativa Impact League di SailGP.

Nicolai Sehested, timoniere del Team Denmark SailGP by ROCKWOOL, spiega: “Per noi, velisti danesi, la sostenibilità è nel nostro DNA e ci teniamo a proteggere i nostri mari. Desideriamo che la partnership con One Ocean Foundation aiuti a creare un nuovo standard per lo sport, riducendo significativamente il nostro impatto, utilizzando la scienza per generare un cambiamento positivo e ispirando gli altri ad agire”.

Riccardo Bonadeo, Presidente di One Ocean Foundation: “Siamo orgogliosi di collaborare con ROCKWOOL e il Team Denmark SailGP in questa unione tra un leader globale nel proprio settore e i suoi atleti di altissimo profilo, entrambi con il mare nel cuore. Insieme potremo creare un cambiamento positivo e duraturo per ispirare e coinvolgere gli altri”.

Prima di guidare ROCKWOOL e la campagna di Denmark SailGP, Sehested ha partecipato a due edizioni della Volvo Ocean Race, durante la quale ha potuto constatare in prima persona l’impatto dei rifiuti e dell’inquinamento anche nei luoghi più remoti della terra.

“Ricordo – ha aggiunto – di aver avvistato spazzatura che galleggiava a Point Nemo, nell’Oceano Antartico, un luogo dove sei più vicino alla Stazione Spaziale Internazionale che a qualsiasi essere umano sulla terra. Quando attraversi quei luoghi non ancora toccati dalla civilizzazione e trovi l’inquinamento, ti rendi davvero conto della portata della sfida che i nostri oceani devono affrontare”.