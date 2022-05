Baiona– Quantum Racing vince la I edizione dell’ABANCA 52 SUPER SERIES Baiona Sailing Week, primo evento delle 52 SUPER SERIES 2022 conclusosi sabato a Baiona, in Galizia. Con una prova sola disputata, ed una annullata per un forte salto di vento, ieri, Quantum ha saputo contenere gli attacchi di Phoenix e di Platoon.

Una settimana in crescendo per gli americani capitanati da Doug De Vos, coadiuvato alla tattica da Terry Hutchinson che mai come questa volta ha saputo sfruttare le capacità intuitive del duo Michele Ivaldi-Omar Calabrese, rispettivamente navigatore e stratega, veri perni della conduzione di Quantum Racing in una location nuova per tutti, dove navigare in questa settimana non è stato per niente facile, una conformazione geografica alquanto diversa dai soliti spot usati per le regate del circuito su monoscafi leader al mondo.

L’armata americana si gode la vittoria e ben 7 punti di vantaggio sui tedeschi di Platoon dell’armatore-timoniere Harm Müller Spreer, che apre e chiude l’evento con un quinto posto, in mezzo delle bellissime prestazioni dove più consistenza avrebbe fatto la differenza.

Stesso discorso per Phoenix che parte col botto e finisce bene, in mezzo due prove opache che hanno ingrigito la classifica finale. Vayu deve crescere, ma con dei bei momenti di intensità agonistica da segnalare per il nuovo team della famiglia WhitCRAFT, di cui sentiremo parlare nel prossimo evento. Gladiator e Provezza pagano per qualche disattenzione e sfortuna, so-pratutto Provezza, in Portogallo andrà meglio, nel siamo certi.

ABANCA 52 SUPER SERIES Baiona Sailing Week classifica finale dopo 8 regate

1 QUANTUM RACING (USA) Doug DeVos 4,5,1,2,3,1,1,2 p.19

2 PLATOON (GER) Harm Müller Spreer 5,1,2,4,4,2,3,5 p.26

3 PHOENIX (RSA) Hasso & Tina Plattner 1,3,3,1,8,6,2,3 pt. 27

4 INTERLODGE (USA) Austin & Gwen Fragomen 6,4,4,6,2,9,4,4 p.39

5 ALEGRE (GBR) Andy Soriano 9,7,6,3,9,3,5,1 p.43

6 SLED (USA) Takashi Okura 3,6,5,7,7,4,4.5,7 p.43,5

5 VAYU (THAI) WhitCRAFT family 2,2,8,5,5,7,7,9 p.45

6 8 GLADIATOR (GBR) Tony Langley 7,8,7,8,1,8,dsq10(3), 8 p.60

9 PROVEZZA (TUR) Ergin Imre 8,10,10.10,6,5,6,6 p.61

52 SUPER SERIES 2022

ABANCA 52 SUPER SERIES BAIONA SAILING WEEK, Baiona, Spagna 23-28 maggio

ROLEX TP52 WORLD CHAMPIONSHIP, Cascais, Portogallo, 20-25 giugno

PUERTO PORTALS 52 SUPER SERIES SAILING WEEK, Mallorca, Spagna 21-25 luglio

SCARLINO 52 SUPER SERIES SAILING WEEK, Italia-Toscana 26 settembre 1 ottobre

BARCELONA 52 SUPER SERIES SAILING WEEK, Barcelona, Spagna 24-29 ottobre