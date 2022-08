Malcesine– Va a Dario Levi, con “Fremito D’arja”, l’Act4 della Rs21 Cup Yamamay disputato alla Fraglia Vela Malcesine con 22 team al via.

Con quattro successi parziali Levi – Jasc Farneti, Stefano Cherin, Fausto Surini e Paola Kirchmayr in barca – ha vinto la sfida contro uno dei favoriti in assoluto alla vigilia delle regate gardesane, ovvero Pietro Negri con “Stenghele” (Giovanni Meloni al timone, Niccolò Bianchi e Camilla Cordero di Montezemolo in team) classificatosi al secondo posto con due successi parziali in sette prove disputate. Un successo è andato anche al Campione Europeo 2021 Martin Reintjes con “Caipirinha” (imbarcava Giulio Desiderato, Francesco Rubagotti e Daniele Cassinari).

Nonostante il secondo posto Negri mantiene ancora saldamente il comando della “RS21 Cup Yamamay” nella categoria “Open” (velisti professionisti di Gruppo 3 élite).

A Malcesine sul terzo gradino del podio, grazie alla continuità dei risultati, è salito a sorpresa “Arvenis” di Davide Albertini Petroni che poteva però contare su un team di prim’ordine con Diego Negri, Samuel Naldi e Martino Tortarolo, pur essendo ad debutto assoluto.

Non meno avvincente è stata la lotta nella categoria “Corinthian” (velisti di Gruppo 1, non professionisti) dove Federica Archibugi con “Stick N’Poke” ha sferrato l’attacco al leader della “RS21 Cup Yamamay” Vincenzo Liberati su “Code Zero Sailing Team”. L’Archibugi (con Gabriele Rosati d’Amico, Iacopo Lacerra e Matteo Morellina in team) non solo a Malcesine ha portato a casa il primo posto e il sorprendente quarto assoluto, ma è ora al comando della classifica di categoria scavalcando proprio Liberati classificatosi quarto.

Malcesine quindi porta bene a “Stick N’Poke” a segno anche nel 2021 nelle regate valide per il campionato Europeo. Sul podio di categoria “Gioia” di Carlo Brenco e gli inglesi di “Dark And Stormy” con Liam Willis.

Ora per la conquista della “RS21 Cup Yamamay” assoluta sarà decisivo l’ultimo appuntamento stagionale ovvero quello in Sardegna a Puntaldia, in Gallura, dal 30 settembre al 2 ottobre, dove verrà assegnato anche il titolo italiano per una chiusura con il botto.

La classifica dell’Act4 di Malcesine (con uno scarto):

1. “Fremito D’arja” (Dario Levi – Cv Torbole Tn – 1/1/1/(8)/2/1/3 i piazzamenti, fra parentesi lo scarto);

2. “Stenghele” (Pietro Negri – Cv Torbole Tn – 3/3/3/1/(6)/3/1);

3. “Arvenis” (Davide Albertini Petroni – Cn Loano – (13)/8/4/2/4/4/2);

4. “Stick N’Poke” (Federica Archibugi – Sef Stamura An – (9)/2/2/5/5/8/7 – 1° Corinthian);

5. “Beydon Freedom” (Gianluca Grisoli – Cnam Alassio – 7/6/5/4/3/6/(13));

6. “Gioia” (Carlo Brenco – Cv Malcesine Vr – 6/4/8/6/7/2/(9)); – 2° Corinthian);

7. “Caipirinha” (Martin Reintjes – Fraglia Vela Desenzano – 2/(10)/6/7/1/7/10);

8. “Dark And Stormy” (Liam Willis – GBR – 8/5/10/9/(11)/5/6 – 3° Corinthian);

9. “Diva” (Andrea Battistella – Uv Maccagno Va – 10/7/(12)/3/9/9/8);

10.“Torpyone” (Edoardo Lupi – Varazze Club Nautico – 5/9/7/10/(Dnf)/14/11);

11. “Code Zero Sailing Team” (Vincenzo Liberati – CN Sanbenedettese – 12/14/11/(21)/8/12/4 – 4° Corinthian);

12. “Kindako” (Stefano Visintin – Yc Hannibal Monfalcone – 11/13/13/12/(Bfd)/11/5 – 5° Corinthian);

13. “Brezzolina” (Luigi Stoppani – Yc Costa Smeralda – 4/11/9/13/17/Ret/Dns)); 14.“Mammapack” (Flavio Nappi – Circolo Vela Napoli – 15/(21)/14/11/10/17/16 – 6° Corinthian);

15. “Frizzo” (Stefano Righini – Compagnia Vela Venezia – 14/12/17/(18)/14/13/14 – 7° Corinthian);

16. “Winds Sailing Team” (Riccardo Benvenuto – 17/19/15/16/(Bfd)/10/12 – Cv Bellano – 8° Corinthian);

17. “Hidrogeno 21” (Davide Casetti – Lni Mandello Lario – 16/15/18/15/15/18/(19));

18. “Asante Sana” (Claudio Dutto – Lni Riva del Garda Tn – (Dnf)/18/21/20/13/15/15);

19. “Jm” (Marco Valerio Mattiello – Marina Lobra Na – 18/(20)/16/19/18/16/17 – 9° Corinthian);

20. “Sibilla” (Alexandra Agostini – Cv Portocivitanova Marche – 21/16/20/14/12/Ret/(Dns));

21. “Eta2Beta” (Stefano Sirolli – Tmv Roma – 20/(22)/19/17/19/19/18);

22. “Stella Maris” (Maria Stella Pinto – Yc Costa Smeralda – 19/17/22/22/16/Ret/20).