Imperia– La tradizionale Grande Parata degli equipaggi chiude la XXIII edizione delle Vele d’Epoca di Imperia e rilancia all’edizione 2023 con delle grandi novità. Con la lunga linea di fila formata per la parata di questa mattina, la flotta delle 45 barche delle Vele d’Epoca di Imperia ha reso omaggio alla città e dato l’arrivederci alla prossima edizione.

Indiscutibile il successo dell’evento, che ha visto la consueta partecipazione corale di tutti: dagli equipaggi, ai cittadini passando per il grande staff mobilitato per l’occasione. Reduci dalla serata impreziosita dai fuochi artificiali, gli equipaggi hanno lasciato le banchine della Calata Anselmi per il terzo e ultimo giorno di regata.

In mare la giornata finale è stata benedetta da condizioni perfette, con una brezza stesa da levante tra i 9 e i 12 nodi e un mare quasi calmo rispetto ai giorni precedenti. Se la parata è stata all’insegna dell’eleganza, una volta issate le vele, le bellissime barche d’epoca hanno dato prova di grande agonismo con una lotta serrata dalla linea di partenza sino a quella d’arrivo.

Al Sindaco di Imperia Claudio Scajola, il compito di ringraziare i regatanti e appassionati accorsi alla premiazione che si è tenuta questo pomeriggio alle 17:30. Il Sindaco ha sottolineato la determinazione del Comune di Imperia, nel voler continuare valorizzare un evento ormai punto di riferimento delle vele classiche del Mediterraneo.

A conclusione della cerimonia, sono state comunicate le date dell’appuntamento per la prossima edizione: dal 7 al 10 settembre 2023 le Vele d’Epoca, che proseguono poi dall’11 al 13 settembre con il Trofeo di Imperia riservato agli 8 Metri S.I. (con l’Italia che sarà sede del mondiale di Classe) e prosegue poi con la terza novità che collega così Imperia a Cannes con una regata di trasferimento che partirà il 15 settembre.

In occasione della cerimonia, sono stati consegnati i seguenti Premi Speciali:

PREMIO CITTA’ DI IMPERIA – Cambria

Il premio, consegnato dal Sindaco Claudio Scajola, viene assegnato per il gradito ritorno alle Vele d’Epoca di Imperia e per la storia della barca, antesignana delle imbarcazioni J Class che hanno fatto la storia della Coppa America.

PREMIO TROFEO PRIMA TRAVERSATA DI MATTEO IACHINO IMPERIA – SCOGLIO DELLA GIRAGLIA

Un riconoscimento speciale al windsurfista Matteo Iachino dello Yacht Club Italiano che lo scorso 8 settembre è riuscito nell’impresa della traversata in windsurf con foil in poco più di 6 ore.

Il premio è stato consegnato dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

PREMIO ASSONAUTICA IMPERIA – Midva

Il premio viene assegnato per i primi 40 anni di storia e per l’interessante mostra messa a disposizione dall’armatore e illustatore nautico, Davide Besana.

PREMIO PARATA ELEGANZA – Tuiga

La giuria composta da Fabiano Semprevivo GrandiAuto, Monica Borsotto Maison Daphnè, Maria Teresa Verda Scajola, Settimio Benedusi, Guido Corradi (Assonautica) ha decretato come vincitore l’imbarcazione TUIGA.

PREMIO RANZINI – Tirrenia II

Il premio è stato assegnato alla barca con Comandante e Armatore donne: Lucia Pozzo e Alessandra Della Betta e al loro sostegno ad Airc per la ricerca.

PREMIO MAISON DAPHNE – Stella Polare

Il premio assegnato simbolicamente per l’impegno della Marina Militare e della Guardia Costiera nella salvaguardia delle Coste.

PREMIO OROLOGI ALEMANO – Ojalà II

Il premio viene assegnato in onore della collezione Alemano 1973, stesso anno di varo di OJALA II

PREMIO OCCHIALI VANNI – Barbara

Il premio viene assegnato per l’eleganza e l’innovazione nel restauro di questo magnifico scafo.

PREMIO GIULIO COCCHI – Mariella

Il premio viene assegnato a Mariella per portare l’eccellenza italiana nei mari lontani.

PREMI CLASSIFICHE VELE D’EPOCA DI IMPERIA 2022

CLASSE ONE TON

Arcadia III – Bruno Ricciardi

IOR

Midva – Davide Besana

SPIRIT OF TRADITION

Midva – Davide Besana

CLASSICI 1

Crivizza – Ariella Cattai

CLASSICI 2

Sagittarius – Thierry Laffitte

EPOCA MARCONI 1

Anne Sophie – Hanns-Georg Klein

EPOCA MARCONI 2

Emilia – Luigi Guarnaccia

EPOCA MARCONI 3

Comet – Woodward-Fisher

EPOCA MARCONI 4

Barbara – Roberto Olivieri

EPOCA AURICI 1

Vistona – Giovanni Battista Borea d’Olmo

EPOCA AURICI 2

Olymipan – IDAT

BIG BOAT

Tuiga dello Yacht Club di Monaco