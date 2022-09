Trieste– Vanno a gonfie vele le iscrizioni alla Barcolana 54 presented by Generali, la regata-evento di Trieste che si celebrerà domenica 9 ottobre al termine della consueta e reicchissima settimana di eventi e regate.

Da questa mattina sono ufficialmente aperte le porte della sede della Società Velica di Barcola e Grignano per il ritiro delle sacche, il completamento delle operazioni di iscrizione e per celebrare con il tradizionale suono della campana l’arrivo degli Old Sailors, gli armatori che in questa edizione festeggeranno le 20, 30, 40 o 50 partecipazioni alla regata, ai quali verrà consegnata una nuova targa celebrativa personalizzata che potrà essere affissa in barca.

“Si tratta di un riconoscimento al quale teniamo molto: la platea degli armatori che hanno scritto la storia della Barcolana si allarga e li vogliamo ringraziare con uno splendido ricordo; al loro arrivo in sede festeggeremo suonando la campana, che ogni anno dà avvio alle iscrizioni”, ha commentato il presidente della SVBG Mitja Gialuz.

ISCRITTI – A oggi alle 12, gli iscritti alla Barcolana erano 993. Tra gli iscritti, anche uno sfidante per Arca Fondi SGR, lo scafo americano Deep Blue, in arrivo a Trieste a giorni. Varato a Valencia nel febbraio 2020, ed è un racer di 85 piedi realizzato dallo Studio Botìn Partners. Armato dall’imprenditrice e filantropa americana Wendy Schmidt – grande appassionata di vela e fondatrice anche del “11th Hour Project”, che si impegna per accrescere la consapevolezza del pubblico sui temi del global warming e del cambiamento climatico – Deep Blue ha partecipato nelle scorse settimane alla Rolex Maxi Yacht in Sardegna, e sarà a Trieste il 30 settembre: parteciperà alla Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo e alla Barcolana.

Attraccherà al Marina San Giusto, dove troverà posto anche un’altra barca del team, un meraviglioso 170 piedi che fungerà da barca appoggio, annunciato in banchina già oggi. “Per Barcolana – ha commentato il presidente della SVBG Mitja Gialuz – è molto bello avere un nuovo sfidante per la line honour e avere una barca americana in regata. Il nostro benvenuto va a tutto l’equipaggio e all’armatrice: il pubblico resterà affascinato da questa bellissima barca da regata al suo esordio in Barcolana”.

ISTRUZIONI DI REGATA – Da oggi, assieme ai gadget e al numero di mascone si ritirano anche le istruzioni di regata, il documento che regola nel dettaglio la partecipazione a Barcolana54 presented by Generali e che contiene alcune importanti novità.

Si parte dalla linea di partenza, spostata “in avanti”, più verso il centro di Golfo, di circa duecento metri, per ragioni di sicurezza: in questo modo viene sensibilmente ampliato lo spazio a disposizione delle imbarcazioni prima del via: lo spostamento della partenza causa la traslazione dell’intero quadrilatero e quindi di tutte le coordinate delle boe, anche se la forma del percorso e la sua lunghezza restano invariate.

Ulteriore novità riguarda il controllo – che diventerà molto severo – in relazione all’utilizzo del motore durante la regata. Vi saranno controlli in mare da parte dei giudici su tutte le imbarcazioni e gli scafi che fanno richiesta per tenere il motore acceso per far funzionare l’idraulica dovranno provare – se protestati – con l’utilizzo di immagini girate da una videocamera – di non aver mai innestato la marcia e quindi utilizzato la propulsione durante la prova.

CANALE TELEGRAM – Al fine di migliorare la comunicazione con i partecipanti Barcolana attiva quest’anno, a partire da oggi, un canale Telegram dedicato alle informazioni tecniche inerenti alla regata, dal meteo ai cambi di percorso, a tutte le informazioni che possono essere utili ai regatanti nei giorni dell’evento e in particolare durante la regata. Per accedere al canale, è necessario scaricare sullo smartphone che si utilizzerà durante la Barcolana l’applicazione di messaggistica Telegram e cercare il canale “BARCOLANA54 Presented by GENERALI”. A partire dai giorni precedenti, il Comitato di Regata renderà note le informazioni tecniche dell’evento e metterà a disposizione le previsioni meteo. “Abbiamo avviato questo canale – ha spiegato il direttore sportivo altura della SVBG Dean Bassi – su input della Capitaneria di porto e sulla base dell’esperienza di altre regate dedicate ai professionisti che lo attivano per tenere informati i partecipanti. Crediamo possa essere un valido aiuto soprattutto per aumentare l’informazione e ridurre il margine di incertezza”.

BRIEFING – Torna intanto in presenza il briefing di Barcolana, dopo due edizioni svolte, causa pandemia, solo online. Si svolgerà al Salone degli Incanti come da tradizione la vigilia della Barcolana, sabato 8 ottobre, alle ore 18.30. “Partecipare al briefing è importante – ha spiegato ancora Dean Bassi – perché si tratta di un momento di confronto con Comitato di Regata, Giuria, Capitaneria di Porto e previsori meteo: per noi la sicurezza viene sempre al primo posto ed è dunque un momento importante per comunicare con tutti gli equipaggi”.

COSA CONTIENE LA SACCA – Come ogni anno, oggi si attiva il “toto sacca”: quest’anno la bellissima sacca (grigia) di M&N che viene donata a ogni armatore contiene, oltre al buono per ritirare la polo ufficiale, parte della collezione Barcolana M&N, il manifesto di quest’anno e le istruzioni di regata, ci saranno buoni sconto Calligaris, Marina Frapa, Nutribullet, Fondazione Aquileia e numerosi gadget messi a disposizione da Coop Italia, Lexus, illy, Tosolini, Prosecco DOC, BIC, Coca Cola, Estenergy, Dolomia e Glo.

ORARI E INFORMAZIONI SEGRETERIA ISCRIZIONI – Da oggi la sede della SVBG è aperta al pubblico con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Il call center risponde al numero +39 040 9897474 ed è disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Ulteriori informazioni si possono reperire sul sito www.barcolana.it