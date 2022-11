Velisti d’Italia, una serie di Fare Vela in collaborazione con l’ufficio stampa della Federazione Italiana Vela

Cagliari– A Marta Maggetti brillano ancora gli occhi quando parla del suo titolo Mondiale iQFoil vinto a Brest appena dieci giorni fa. “Non me l’aspettavo ed è stata un’emozione bellissima”, dice la windsurfista cagliaritana, “soprattutto perchè ho sentito l’affetto e la vicinanza di tutti”.

La nostra intervista a Marta Maggetti:

Incontriamo la Maggetti alla fine della giornata d’apertura del Campionato Italiano Classi Olimpiche a Formia. A 26 anni, Marta vanta già un quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo e la vittoria al Mondiale. Come dire, la tradizione vincente del windsurf italiano e Alessandra Sensini hanno una validissima erede. “Sono naturalmente timida e il windsurf mi ha fatto crescere moltissimo, mi ha dato sensazioni nuove e mi ha insegnato molto. Ricordo ancora l’emozione e il senso di libertà che provai a otto anni nella mia prima uscita in Windsurf al Poetto”.

Marta Maggetti e la Sardegna sono un equipaggio vincente. “E’ bellissimo far vela in Sardegna, amo profondamente la mia regione. Sono cresciuta in un paesino vicino a Cagliari, Maracalagonis, e mio padre mi fece salire in windsurf a otto anni quando già facevo basket e atletica. Da quel momento è stato un crescendo e il windsurf è ormai la mia vita. A Cagliari usciamo sempre, abbiamo tutte le condizioni ed è bellissimo… d’altra parte se anche Luna Rossa ha scelto Cagliari ci sarà pure una ragione… E appena posso vado anche a surfare tra le onde della Sardegna, beh sì anche a Capo Mannu (a nord di Oristano, dove si formano le onde più grandi della Sardegna, Ndr)”.

Cresciuta nel Windsurfing Club Cagliari al Poetto sotto la guida di Mauro Covre, Marta Maggetti regata adesso per le Fiamme Gialle, con Riccardo Belli dell’Isca suo tecnico federale. “Con Giorgia Speciale, mia compagna di squadra, ci aiutiamo moltissimo e abbiamo un bel rapporto. Sarà una bella sfida perché un titolo italiano ha sempre la sua importanza ed è un passo importante nella corsa verso Parigi 2024. Il windsurf per ora è la mia vita e penso anche a Los Angeles 2028. Ma anche lo studio è fondamentale. Sono iscritta a Scienze Motorie e appena potrò voglio proseguire”.

Voce pulita e sguardo profondo, cadenza sarda e modi gentili, Marta Maggetti mostra la sicurezza dell’impegno, quella che non delude mai.

“Con la nuova tavola foil, dopo Tokyo ho dovuto mettere su otto chili ma adesso sta tornando fuori la tecnica. Nel primo anno d’attività il peso era fondamentale, anche troppo forse, ma adesso stanno tornando fuori le atlete provenienti dalla classe olimpica RS:X. Siamo più abituate alle regate e il peso mi pare che si stia assestando su un livello gestibile”.

La classe iQFoil ha nuove tecniche e nuovi formati, ma resta comunque una classe olimpica, dove da sempre emergono (e vincono) gli atleti e le atlete migliori, i più preparati, quelli che sanno dare il massimo nel momento decisivo.

Marta Maggetti, a 26 anni, ha vinto il suo primo titolo mondiale e, credici Marta, adesso fai parte anche tu “Di quelle brave”.

Marta Maggetti, 26 anni, nata e residente a Cagliari. Regata per le Fiamme Gialle dopo aver iniziato presso il Windsurfing Club Cagliari.

Ha concluso al quarto posto le Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha vinto il titolo mondiale iQFoil a Brest il 22 ottobre scorso.

Velisti d’Italia è una serie d’interviste ai migliori talenti della vela italiana, realizzata da Fare Vela in collaborazione con l’ufficio stampa della Federazione Italiana Vela.

