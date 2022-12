Pubblichiamo un interessante contributo scritto da Tommaso Giaquinta del sito Artisti del Mare sulla tradizione delle Stanze dei modelli di alcuni tra gli yacht club più importanti al mondo.

La model room “stanza dei modelli” di uno yacht club è qualcosa di sconosciuto ai più e non è neanche tanto presente qui da noi.

E’ un ambiente particolare, normalmente viene abbinato ad una sala lettura e biblioteca… oppure ad una sala del the, se ci si trova in un paese anglosassone. Si tratta di quel particolare ambiente del club dove sono esposti i modelli, normalmente mezzi scafi ma anche modelli interi, degli yacht di proprietà dei vari soci del sodalizio.

Le model room degli Yacht Club

Come è noto, ma anche come è stato spiegato in uno dei primi post di Artisti del mare, fino a tempi relativamente recenti, il processo di progettazione di una barca prevedeva prima la realizzazione del mezzo scafo. Quando il maestro d’ascia o progettista raggiungeva il risultato voluto, passava alle misurazioni al fine di trasferirle in scala allo yacht. Non a caso in molti mezzi scafi antichi si notano ancora segni di matita dovuti alle misurazioni.

Con l’evoluzione della scienza dell’architettura navale il percorso di design degli yacht dell’Ottocento, non ebbe più la necessità dei modelli, che, anche se ancora ampiamente utilizzati nei piccoli cantieri, avevano intrapreso diversa carriera da strumento progettuale a elemento di rappresentazione, venendo commissionati dagli armatori per l’esposizione nello yacht club di cui facevano parte.

Dal momento che nel mondo esistono yacht club molto rinomati ma anche antichi, ci potremmo trovare di fronte a sbalorditive collezioni di modelli che ripercorrono lo yachting dalle sue origini.

E’ noto che il primo Yacht Club della storia, fondato nel 1775 dal Duca di Cumberland, fratello di Re Giorgio III di Inghilterra è lo Royal Thames Yacht club con sede a Londra, che è considerato, non a torto, lo yacht club più antico del mondo.

Ammirando la model room di questo antico sodalizio, ci si rende conto che i vari modelli ivi presenti, una collezione di ben 408 mezzi scafi unica al mondo, rappresentano una sorta di museo che ci testimonia sviluppo dello yacht design nel corso dei secoli.

(Tommaso Giaquinta)

