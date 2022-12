Augurandovi uno splendido 2023 e tanta vela per tutti, ripercorriamo gli avvenimenti principali del 2022 con le news del nostro farevela.net, il più diffuso e completo media quotidiano d’informazione velica in Italia.

Gennaio

L’anno si apre purtroppo con due lutti. Durante il Trofeo Campobasso scompare improvvisamente a Napoli il notissimo allenatore Claudio Brighenti. Pochi giorni dopo la vela azzurra perde nella sua Napoli Franco Cavallo, bronzo olimpico in Star ad Acapulco 1968.

Il 15 gennaio a Grenada Maserati Multi 70 vince in reale la RORC Transatlantic Race

Il 26 gennaio il defender dell’America’s Cup Emirates Team New Zealand annuncia l’avvio della produzione dei nuovi AC40, primo passo della 37th AC.

Il 28 gennaio la FIV annuncia l’ingresso del laserista italo-britannico Lorenzo Brando Chiavarini nella squadra azzurra in vista delle selezioni per Parigi 2024.

Febbraio

Il 10 febbraio scompare a Monfalcone Bruno Trani, azzurro e tecnico di gran valore.

Il 24 febbraio Emirates Team New Zealand annuncia l’ingaggio di Nathan Outteridge a compoletare un equiupaggio già fortissimo: Si tratta del timoniere vincitore delle ultime due AC Peter Burling e di Blair Tuke, Andy Maloney, Nathan Outteridge, Glenn Ashby, Josh Junior.

Marzo

Fa sensazione il ritrovamento del relitto dell’Endurance, la nave della celeberrima spedizione in Antartide di Ernest Shackleton. Il relitto è stato individuato, grazie all’utilizzo di droni sottomarini di profondità, e poi filmato dalla spedizione Endurance22 il 5 marzo.

Il 29 marzo arriva l’attesissimo annuncio ufficiale: la 37th America’s Cup si svolgerà a Barcellona nel settembre-ottobre 2024. La città catalana ha battuto la concorrenza di Malaga in un derby tutto spagnolo.

Sempre il 29 marzo Alinghi Red Bull Racing, rientrato nel giro della Coppa, annuncia lo sponsor Tudor e l’acquisto dell’AC75 Te Aihe con cui inizierà la preparazione a Barcellona, per ora unico team a poter navigare con un AC75.

Il 31 marzo Luna Rossa Prada Pirelli annuncia l’ingresso nel team di Vittorio Bissaro.

Aprile

Il 9 aprile è grand’Italia al celebre Trofeo Sofia di Palma di Maiorca: Oro per Tita-Banti, argento nei 470 Mixed con Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, argento negli iQFoil uomini con Nicolò Renna e bronzo negli FX con Jana Germani e Giorgia Bertuzzi.

Il 10 aprile una tragedia nella vela olimpica. Una velista tunisina di 17 anni, Eya Guezguez, muore durante un allenamento nella classe FX nelle acque di Tunisi.

I Persico 69F sono la barca del momento, miglior one design foil. La diffusione è rapidissima sia in Europa sia negli Stati Uniti. Fare Vela va al Grand Prix Valencia Mar per testare il 69F in una vera regata.

Il 13 aprile Ambrogio Beccaria presenta al Cantiere San Giorgio Marine di Genova il suo Alla Grande Pirelli, un Class 40 che sarà varato il 13 agosto per poi essere subito protagonista.

Il 18 aprile Francesco Bertone vince a Los Alcazares (Mar Menor, Murcia) l’Europeo dei WASZP.

Il 20 aprile Cecilia Zorzi e Claudia Rossi vincono alla Maddalena la I edizione del Marina Militare Nastro Rosa Female Offshore Mediterranean Championship.

Il 22 aprile Cesare Barabino conquista l’argento all’Europeo ILCA 7 Under 21 a Hourtin (Francia).

Maggio

Il 1 maggio ancora un Oro per Tita-Banti nei Nacra 17, gli olimpionici vincono a Hyeres la SOF.

Prosegue la campagna acquisti in Coppa: il 3 maggio American Magic annuncia l’ingaggio dell’asso australiano Tom Slingsby.

Il 6 maggio viene varato da Kings Marine a Valencia il nuovo FlyingNikka, il primo minimaxi foil. Un’idea di Roberto Lacorte e Mark Mills. Durante la 151 Miglia si svolgerà poi a Punta Ala il varo ufficiale.

All’Europa Cup monstre di Torbole (512 iscritti) la leggenda Robert Schiedt dà spettacolo. A 49 anni strapazza tutti in ILCA 7.

Il 23 maggio Nicolò Renna è argento all’Europeo iQFoil di Torbole.

Il 31 maggio il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ospita il ritorno di un marchio storico della vela italiana. La rinnovata SLAM del CEO Enrico Chieffi presenta in grande stile la nuova collezione.

Giugno

Il 10 giugno la vela internazionale e Luna Rossa piangono l’improvvisa scomparsa di Francesco Longanesi Cattani, conosciutissimo nell’ambiente velico e dell’America’s Cup come uomo di fiducia di Patrizio Bertelli e responsabile in senso ampio della comunicazione Prada.

Il 18 giugno Lisa R, il Ker 46 di Giovanni Di Vincenzo (CV La Scuffia di Pescara), è il vincitore overall della Rolex Giraglia 2022.

Il 26 giugno Tita-Banti vincono anche la Kieler Woche dei Nacra 17. Bissaro-Frascari sono terzi.

30 giugno. Sono il Tp52 Beau Geste (Hong Kong, classe A), il Grand Soleil 44 Essentia (Romania, classe B) e l’Italia Yachts 11.98 Sugar 3 (Estonia, al timone Sandro Montefusco, tattico Simone Ferrarese, classe C) i tre campioni del mondo ORC incoronati allo Yacht Club Costa Smeralda.

Luglio

3 luglio, si chiudono a Orano (Algeria) i Giochi del Mediterraneo. La vela italiana conquista cinque medaglie. Niccolò Renna (Fiamme Oro) vince l’Oro negli iQFoil uomini. Luca Di Tommasi (Marina Militare) il bronzo nella stessa specialità. Marta Maggetti (Fiamme Gialle) è argento nell’iQFoil donne. Chiara Benini Floriani (Fiamme Gialle) è argento negli ILCA 6. Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle) vince il bronzo negli ILCA 7.

Il 6 luglio Francesco Carrieri (CV Bari) è bronzo al Mondiale Optimist di Bodrum. A Salonicco Emma Mattivi (FV Riva) è argento all’Europeo ILCA 6 Youth.

10 luglio. L’impressionante 2022 di Ruggero Tita e Caterina Banti prosegue ad Aarhus, con la conquista del titolo europeo Nacra 17. Negli FX arriva il bronzo di Germani-Bertuzzi.

14 luglio. Youth Sailing World Championships a L’Aia, nei Paesi Bassi. Michelini-Bonifaccio bronzo in 420 e Riccardo Pianosi argento nei Formula Kite.

Il 23 luglio vede un gravissimo incidente in mare. Il bilancio della collisione avvenuta tra un motoscafo che investe una barca a vela all’Argentario è agghiacciante: un diportista deceduto, un disperso e quattro feriti.

31 luglio, due titoli mondiale per gli italiani. In Texas Mattia Cesana (FV Riva) si conferma campione del mondo ILCA 6 Youth. A Vigo Marco Faccenda vince con Marcello Miliardi il Mondiale Vaurien.

Agosto

7 agosto. Demurtas-Santi sono argento al Mondiale 29er di El Balis. A Gravedona Margherita Porro (Gruppo Vela Guardia di Finanza) e Stefano Dezulian (Fraglia Vela Malcesine) sono argento al Mondiale Junior dei Nacra 17.

Sempre il 7 agosto l’Italia Yachts 11.98 Scugnizza vince in ORC 3 la Copa del Rey Mapfre a Palma di Maiorca.

Il 20 agosto doppietta italiana al Mondiale ILCA 4 di Vilamoura. Niccolò Cassitta (YC Olbia) e Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) sono campioni del mondo.

Il 26 agosto una brutta notizia. Scompare Luca Bontempelli, maestro del giornalismo nautico.

Il 28 agosto Giorgia Della Valle è bronzo al Mondiale ILCA Under 21 di Vilamoura.

Settembre

Il primo settembre ancora un lutto: la vela italiana e internazionale piange la scomparsa dell’Ammiraglio Giovanni Iannucci, autentico uomo di mare e ufficiale di regata tra i più noti nel mondo delle regate offshore.

Il 5 settembre con 13 primi su 15 prove Ruggero Tita e Caterina Banti dominano il Mondiale Nacra 17 ad Halifax. Una prestazione mai vista prima nella vela olimpica. Non solo: per la vela azzurra, e coach Ganga Bruni, arriva anche l’argento dei giovani Ugolini-Giubilei.

17 settembre. Diego Negri e Sergio Lambertenghi sono campioni del Mondo Star al termine delle sei prove del Mondiale numero 100 della mitica Star di Marblehead. Per Negri è la seconda stella d’oro consecutiva.

Giacomo Giovanelli è campione europeo Master dei Finn in Catalogna.

Il 18 settembre Giacomo Ferrari e Bianca Caruso sono bronzo all’Europeo 470 Mixed conclusosi a Cesme, in Turchia.

24 settembre Brontolo di Filippo Pacinotti è campione del mondo Melges 20 a Marina di Puntaldia.

24 settembre Si concludono a Cannes le Regates Royales. Lo Scud di Patrizio Bertelli vince negli Epoca Aurici. Lo Scud si ripeterà poi alle Voiles de Saint Tropez. Primo posto di classe anche per il Bona.

Il 27 settembre si chiude il Salone Nautico di Genova: dati positivi e fiducia, 103.812 visitatori (+10,7 per cento) e cifre della nautica italiana in crescita.

Ottobre

9 ottobre. Deep Blue, Botin 85 di Wendy Schmidt vince la Barcolana54 presented by Generali con un tempo di 57 minuti e 47 secondi. Battuta Arca SGR.

Il 13 ottobre Luna Rossa Prada Pirelli vara il suo prototipo LEQ12. Grande festa alla base di Cagliari e sorpresa per una barca dalla livrea innovativa.

Il 24 ottobre primi voli per il LEQ12.

14 ottobre. La vela italiana e internazionale piange la scomparsa di Roberto Vencato, azzurro e olimpico di 470 a Montreal 1976, coach e velaio tra i più apprezzati.

22 ottobre. Marta Maggetti è campionessa del mondo iQFoil a Brest. La vela italiana conquista così due titoli iridati di classi olimpoioche nella stessa annata.

25 ottobre A coronamento di una stagione eccezionale Ruggero Tita e Caterina Banti vincono i Rolex World Sailor of the Year. Il massimo riconoscimento della vela mondiale va quindi per la terza volta all’Italia, dopo i successi di Alessandra Sensini.

29 ottobre. Strambapapà con Michele Paoletti è campione europeo Melges 24.

29 ottobre. Rolex Middle Sea Race: Tevere Remo Mon Ile vince la classe IRC 5.

Novembre

15 novembre. Route du Rhum: Maxi Edmond de Rotschild vince negli Ultime in Guadalupa demolendo il record, ma tutta l’Italia segue le imprese di Ambrogio Beccaria, Alberto Bona e Andrea Fornaro nei Class 40.

23 novembre. Ambrogio Beccaria con Alla Grande Pirelli taglia la linea d’arrivo di Pointe a Pitre alle 21:38 CET conquistando un meritatissimo secondo posto nei Class 40. Miglior risultato di sempre per la vela italiana in una classe che regata in reale al Rhum. Beccaria sarà alla fine l’unico non francese sul podio in tutte le classi presenti al Rhum 2022.

28 novembre. Il Mylius 60 Fra Diavolo di Vincenzo Addessi vince a Grenada l’ARC+, dominando entrambe le tappe. La sua traversata è l’inizio di un giro del mondo che alternerà crociera e grandio regate internazionali.

Dicembre

5 dicembre. Simone Salvà conquista il bronzo al Mondiale Moth di Buenos Aires.

11 dicembre. 222,4 km/h… ETNZ con Glenn Ashby batte con il prototipo Horonuku il record di velocità a vela su terra in un lago salato dell’Australia.

28 dicembre. Cronaca di questi giorni, al solito l’anno si chiude con la leggendaria Rolex Sydney Hobart. Edizione fantastica, vinta overall dal Tp52 Celestial. Line honour per Andoo Comanche.

Buon 2023 a tutti