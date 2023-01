Alicante– Aperto oggi nel porto di Alicante l’Ocean Live Park, il villaggio per la partenza di The Ocean Race, il giro del mondo a tappe che compie 50 anni e per la prima volta arriverà in Italia, con il “Grand Finale” di Genova.

Grande curiosità per il Pavilion di Genova, il padiglione di 150 metri quadrati in cui i visitatori possono esplorare le bellezze della città e dell’intera Liguria che già attraggono i numerosi visitatori grazie al ledwall posizionato di fronte alla struttura. Le pareti del padiglione “raccontano” il territorio attraverso immagini iconiche mentre la Camera immersiva allestita da ETT permette a tutti di “tuffarsi” nelle emozioni della regata e delle eccellenze genovesi e liguri. Una connessione emozionale attraverso video spettacolari e ritmati che ha da subito affascinato il pubblico. Molto apprezzati anche i visori di “Virtual Reality” grazie ai quali si possono esplorare le zone iconiche del centro storico di Genova comprese le piazze e alcuni palazzi tra cui Palazzo San Giorgio.

Cecilia Zorzi e Alberto Riva sono stati tra i primi a visitare il Pavilion di Genova. I due velisti italiani che parteciperanno a The Ocean Race Sprint a bordo di “AOR Team Genova” si stanno preparando per la prima sfida. Domani ci sarà la prima In-Port Race. La regata della flotta VO65 inizia alle ore 14:00 italiane mentre gli Imoca partiranno alle ore 16:00 (dirette su Eurosport e Discovery).

Domenica 15 gennaio, invece, ci sarà la partenza per Mindelo, Capo Verde, con la prima tappa offshore della regata.