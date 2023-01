Roma– La classe italiana J24 comunica il calendario 2023. “Per la nostra Classe, quella che sta per iniziare sarà una stagione agonistica molto interessante e avvincente in quanto, oltre nostro coinvolgente e tradizionale Circuito Nazionale con tappe organizzate nelle più belle località di tutta Italia, per i nostri regatanti sarà più facile partecipare ai Campionati Europei e Mondiali in quanto si svolgeranno rispettivamente nelle vicine Ungheria e Grecia.” ha commentato il Presidente della Classe Italiana J24 Pietro Diamanti.

Il circuito assegnerà il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato del Circuito Nazionale senza considerare gli scarti.

L’edizione 2023 del Circuito Nazionale J24 prenderà il via dalla Campania: la prima Regata Nazionale di quest’anno, infatti, si svolgerà il 4 e 5 marzo a Salerno e sarà organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana.

Dalle acque campane, gli equipaggi si sposteranno in quelle di Anzio dove il Circolo della Vela Roma -con la collaborazione di LNI sezione di Anzio, RCC Tevere Remo e YC Nettuno- organizzerà il 18 e il 19 marzo la seconda tappa del Circuito Nazionale J24.

Sarà quindi la volta di un’altro classico appuntamento: quello toscano proposto dal Club Nautico Marina di Carrara sabato 15 e domenica 16 aprile.

Riconferma anche per la tappa labronica organizzata dalla Lega Navale Italiana sez. di Livorno nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno: quest’anno la Regata sarà valida come Coppa Italia – Trofeo Fabio Apollonio e si svolgerà dal 23 al 25 aprile.

Un mese dopo, dal 24 al 28 maggio, invece, l’attenzione di tutti gli appassionati J24 italiani e stranieri sarà rivolta verso l’evento più atteso della stagione: il Campionato Italiano Open. Ad organizzare questa 42° edizione nel cuore della Costa Smeralda, nelle splendide acque del Golfo di Cugnana, in località Cala dei Sardi, sarà lo Yacht Club Cala dei Sardi.

Per la sesta manche del Circuito Nazionale bisognerà aspettare l’1 e il 2 luglio quando l’Associazione Velica Trentina accoglierà le Flotte J24 sul lago di Caldonazzo.

Piacevole riconferme anche per la settima e l’ottava tappa: nel fine settimana del 30 settembre – 1° ottobre la locale sezione della Lega Navale Italiana sarà felice di accogliere ancora una volta la Classe J24 a Mandello del Lario, mentre invece il Circolo Nautico Amici della Vela di Cervia confermerà la proverbiale ospitalità e organizzazione romagnola nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 ottobre.

Ed infine sarà ancora una volta l’incantevole Sardegna ad ospitare la tappa conclusiva del Circuito Nazionale J24 grazie alla sezione di Olbia della LNI (11 e 12 novembre).

Al calendario nazionale si affiancano anche i due prestigiosi appuntamenti internazionali, l’European Championship e il 2023 J/24 World Championship che quest’anno si svolgeranno rispettivamente in Ungheria e in Grecia.

Il Campionato Europeo J24 sarà, infatti, organizzato dal Balatonfüred Yacht Club, sul Lago Balaton, dal 20 al 27 agosto mentre il Mondiale si svolgerà dal 9 al 16 settembre nel Golfo di Thermaikos e sarà curato dal Nautical Club of Thessaloniki.