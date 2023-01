Sferracavallo– Il Circolo Velico Sferracavallo ha ospitato la Regata zonale ILCA Laser inserita nel calendario della VII zona (Sicilia) della Federazione Italiana Vela. Due giornate di gare che hanno visto in acqua più di cinquanta giovani atleti provenienti dai circoli di tutta la regione.

Classe ILCA 6

1° Giacalone Roberto (Circolo Velico Marsala)

2° Studer Federico (SSD Palermo Sport)

3° Pagliaro Francesco (SSD Palermo Sport)

Winner U17

1° Ciaramidaro Angelo (Circolo Velico Marsala)

Winner Femminile

Per la categoria Master, primo gradino del podio per Giacalone Roberto (CV Marsala).

Classe ILCA 4

1° Genna Giulio (Società Canottieri Marsala)

2° Liardo Giuseppe Francesco (Club Nautico Gela)

3° Salvo Paolo (Circolo Velico Kaucana)

Winner Boys Under 16

Salvo Paolo (Circolo Velico Kaucana)

Winner Girls U16

Nasti Gilda (Circolo Nautico NIC)

FOIL ACADEMY

La macchina organizzativa del CVSF è già in movimento in previsione dei tre week end di febbraio dedicati alla ‘’Foil academy’’. Dal 3 al 19 febbraio le barche ‘’voleranno’’ al Circolo Velico Sferracavallo grazie alla Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa.

Tre i fine settimana (3/5, 10/12 e 17/19) dedicati al foiling – la tecnica che consente agli scafi di ‘’planare’’sull’acqua – promossi dalla Federazione Italiana Vela (VII Zona) e ospitati al CVSF per l’unico appuntamento della Sicilia Occidentale. Dopo le tappe svolte in tutta Italia nei mesi precedenti, adesso è il turno della Sicilia e dei migliori giovani velisti di talento siciliani che avranno la possibilità di “volare” sui foil nel golfo di Sferracavallo. A guidare i ragazzi in acqua – su Waszp, Skeeta, Kite foil, windsurf IQFoil Youth – diversi istruttori tra cui alcuni velisti di “Luna Rossa”.