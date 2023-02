Lerici- La Lega Navale Italiana di Lerici-La Spezia, in collaborazione con il Circolo della Vela Erix e 420 Uniqua Italia, annuncia il ritorno nelle acque del Golfo dei Poeti della classe 420 per l’apertura della stagione nazionale 2023.

In programma tra il 9 e il 12 marzo e organizzato con il supporto di 420 Uniqua Italia e della Federazione Italiana Vela, la manifestazione avrà come base operativa la spiaggia di San Terenzo. Sarà infatti sull’arenile dominato dal Castello di San Terenzo che si raduneranno gli oltre cento equipaggi attesi in Liguria, portando con sé una nota internazionale ancor superiore a quella registrata nel 2022. Merito di una normalità ormai pienamente ritrovata e della diffusione capillare del 420, doppio propedeutico a ogni esperienza nel mondo della vela.

Utile per assegnare i primi punti della Ranking List 2023, la I Coppa Italia 420 di San Terenzo è resa possibile dall’intraprendenza del Comitato Organizzatore che, guidato da Paolo Leone, conta sull’esperienza e sulle risorse della Lega Navale Italiana di Lerici-La Spezia, già organizzatrice dell’evento dello scorso anno, e del Circolo della Vela Erix, il cui ingresso nel comitato sarà determinante per aiutare a gestire un appuntamento che, per numeri e logistica, impegnerà non poco gli addetti ai lavori.

La I Coppa Italia 420 di San Terenzo verrà presentata presso le sale del Comune di Lerici il prossimo 7 marzo, alle 10.30 del mattino.