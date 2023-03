Viareggio– (Paola Zanoni) Archiviata l’edizione 0 dello scorso anno, al Club Nautico Versilia sta per tornare la Viareggio Bastia Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2023 che si preannuncia sempre più interessante e coinvolgente.

La Regata ecosostenibile e plastic free sarà organizzata dal 5 all’8 luglio, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dal Club Nautico Versilia con la preziosa collaborazione di Navigo, Comune di Viareggio, iCare e U.V.A.I., il patrocinio della Provincia di Lucca e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

In questa edizione 2023 i Maxi Yacht e le imbarcazioni a vela della Classe A del nuovo regolamento Altura Fiv (a seconda del rating, dai 40′ ai 60′) si affronteranno, nel pieno rispetto dell’ecosistema del tratto di mare coinvolto, sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica, percorso dell’epica VBV, la gara internazionale offshore di Motonautica nata nel luglio 1962 pochi anni dopo la fondazione del sodalizio viareggino, per cercare di battere il record del Maxi 100 Arca SGR che, timonato dallo skipper triestino Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team, aveva tagliato per primo il traguardo a Viareggio conquistando la line honour dopo 22 ore 52 minuti e 53 secondi e poco più di 150 miglia percorse, e per contendersi i Trofei vinti lo scorso anno dal GS 56C Axa Paolisssima armato da Luca e Paola Poli.

Oltre allo storico Trofeo Angelo Moratti al vincitore in tempo reale e al Trofeo Straulino donato dal Presidente onorario CNV Roberto Righi per il detentore del record, anche quest’anno sono previsti numerosi riconoscimenti speciali fra i quali il “Città di Viareggio”, i premi “Fideuram”, “Comune di Viareggio”, “Club Nautico Versilia”, e quello di Marevivo Onlus Toscana e Marevivo Divisione Vela per il Contest fotografico.

Grazie al coinvolgente programma di eventi collaterali, la VBV 2023 non sarà solo un grande momento di sport ma anche un imperdibile appuntamento con il glamour e la mondanità che catalizzerà sulla Città di Viareggio l’attenzione e l’interesse di professionisti, appassionati, turisti e pubblico. Il Villaggio Regata e l’Area Ospitalità, inoltre, con la presenza di sponsor e di personalità del settore, incontri sulla sostenibilità e sullo sviluppo tecnologico nel mondo della nautica e non solo, attività di intrattenimento per tutte le quattro giornate e serate dell’evento, saranno uno spazio aperto alla Città e ai turisti che avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo della vela di alta gamma, anche ammirando imbarcazioni all’avanguardia dello yacht design e della cantieristica nautica, condotte da velisti di fama internazionale.

Official Main Sponsor dell’evento sarà ancora Fideuram Private Banker, che ha confermato il proprio supporto così come il public main sponsor iCare, la Viareggio Porto 2020, Navigo e l’Associazione Marevivo Onlus, ma questa volta sarà affiancato da Axa Assicurazioni, novità di questa edizione.