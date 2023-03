Torre del Lago- (Fabrizio Cusin) Disputato nel fine settimana sul Lago di Massaciuccoli il VII trofeo Valentin Mankin Dinghy, organizzato dal Circolo velico di Torre del Lago. Anche i Finn a festeggiare il grande Valentino (vittoria di Italo Bertacca).

Ben 35 dinghy giunti da svariate flotte si davano battaglia in condizioni meteo non troppo favorevoli (domenica di freddo, vento e pioggia per un terzo di intrepidi regatanti scesi in acqua).

Al termine delle quattro prove la classifica si decide su una protesta reciproca tra il campione italiano in carica Giovanni Boem, pronto a strappare la protesta, e il delegato della Flotta Alto Tirreno Dinghy Emanuele Tua, intento invece a protestare.

I Giudici danno torto a Tua che viene squalificato per non aver dato modo all’avversario di tenersi discosto con conseguente contatto.

Si chiude quindi il Mankin con la vittoria per la seconda volta consecutiva di Giovanni Boem su il Ligue Fabrizio Bavestrello. Terzo Tua. Quarto il laziale Yann Masserotti su il veneto Massimo Schiavo, anche primo Master.

Primo classici Andrea Falciola seguito da Fabio Mangione e Fabrizio Cusin.

Prima femminile Elena Balestrieri, che si aggiudica la coppa Cecilia Cusin per il secondo anno consecutivo, sul segretario Francesca Lodigiani, ottima nelle prove del sabato.