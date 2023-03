Santa Marinella- Si chiude il Campionato Invernale ESTE24 2022/23 con la vittoria di Andrea Petrolucci e l’equipaggio di Milù4, davanti ad Antonio Sodo Migliori su Ricca D’Este27 e La Poderosa 2.0 di Roberto Ugolini.

Due belle giornate con vento di Scirocco, a Santa Marinella, per l’ultimo week end del campionato invernale este 24, hanno permesso di disputare le rimanenti quattro prove, in condizioni molto variabili. Il vento molto molto instabile e oscillante, sia come intensità sia direzione, e con onda formata, ha impegnato gli equipaggi nel leggere sull’acqua la pressione e la direzione.

Ora gli equipaggi hanno circa un mese di lavoro per prepararsi al Circuito Nazionale, che vedrà come sempre aprire la stagione con la Iconica “Lunga Bolina” ( costiere e regate a bastone dal 22 al 25 aprile), classica di inizio stagione, per poi trasferirsi in Sardegna, a Villasimius per il Campionato Italiano, rientrando nella acque di casa per la la fase finale di fine estate.

Andrea Pietrolucci, armatore-timoniere di Milu4 “E’ stato un bel Campionato Invernale. Con molti equipaggi sempre in acqua e diversi equipaggi importanti. Noi abbiamo fatto bene fin dall’inizio. La vittoria ci dà morale ma non presunzione, perché questo è solo il primo dei tanti ‘passi’ ancora da fare per il circuito nazionale. Con il mirino verso la Costal Race e l’Italiano, che l’anno scorso ci ha visto rompere l’albero in pre partenza.”