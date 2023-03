Ortona– Chiusura in bellezza per i 360 laseristi arrivati a Ortona da tutta Italia per la prima tappa dell’Italia Cup. Dopo due giorni senza vento un po’ frustranti, con i modelli meteo smentiti dalle condizioni locali, domenica un bello Scirocco tra i 7 e gli 11 nodi ha consentito di disputare tre prove per Ilca 4 e Ilca 6, e addirittura 4 per gli ILCA 7.

Si è notato un livello molto alto, frutto evidente della selezione zonale prevista dalla nuova normativa 2023. Le classi ILCA si confermano quindi una sfida sportiva assoluta, dove la lotta è aspra ma sempre basata su valori tecnici e umani superiori. Tra le barche viste nella spiaggia del Lido di Saraceno, base logistica della regata, prevalenza degli E6, seguita dai Devoti e dai Nautivela. Buona l’organizzazione coordinata dalla LNI di Ortona e dalla IX Zona FIV Abruzzo e Molise.

Tra gli ILCA 7 vince l’abruzzese Domenico Lamante (1-2-2-8). Negli ILCA 6 il due volte campione del mondo giovanile Mattia Cesana, allenato ora da Gianmarco Planchesteiner alla Fraglia Vela Riva dopo che il tecnico Fabio Zeni è passato alla Giovanile FIV, si impone con un autorevole 1-3-1. Negli ILCA 4 vittoria per Niccolò Giuseppe Cassitta (YC Olbia, 3-4-1).

ILCA 7 1.Domenico Lamante – Club Vela Portocivitanova 2.Tommaso Boccuni – Fraglia Vela Malcesine 3. Matteo Guardigli – Circolo Vela Ravennate U19 Domenico Lamante – Club Vela Portocivitanova U21 Tommaso Boccuni – Fraglia Vela Malcesine MASTER Fabrizio Pisanelli – Circolo Velico Azimuth

ILCA 6 1.Mattia Cesana – Fraglia Vela Riva 2.Alessandro Giovanni Merlo – Circolo Vela Bellano 3.Dario Burlando – Yacht Club Italiano Femminile: Maria Giulia Cicchinè – Club Vela Portocivitanova Donna U21: Anna Pagnini – Yacht Club Adriaco Donna U19: Maria Vittoria Arseni – Tognazzi Marine Village U17: Dario Burlando – Yacht Club Italiano U19: Mattia Cesana – Fraglia Vela Riva

ILCA 4

1.Niccolò Giuseppe Cassitta – YC Olbia

2.Lorenzo Ghirotti – Fraglia Vela Riva

3.Mattia Di Lorenzo – Fraglia Vela Riva

Femminile Cecilia Belletti – Club Vela Portocivinatova