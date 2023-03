Marina di Carrara- Sarà il Club Nautico Marina di Carrara a ospitare il Sarà il Club Nautico Marina di Carrara a ospitare il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2023 dal 26 giugno al 1 luglio prossimi.

Il CNMDC è uno dei più conosciuti e premiati circoli velici d’Italia, con velisti del calibro degli olimpici e campioni del mondo Tommaso ed Enrico Chieffi e Luca Santella tra le sue file.

La manifestazione, sponsorizzata da Edison Next, è uno dei cinque eventi di punta promossi durante l’anno dalla Federazione Italiana Vela che ha assegnato al Club Nautico Marina di Carrara l’edizione 2023 in seguito ai successi ottenuti sui campi di regata dalle barche degli armatori del sodalizio sportivo carrarese.

“L’assegnazione a Marina di Carrara che ci rende orgogliosi -ha commentato Carlandrea Simonelli, Presidente del Club Nautico- testimonia la vitalità e la gloriosa tradizione di questo circolo che ha sempre interpretato il ruolo di protagonista nell’ambito della vela italiana.”

In collaborazione con l’Unione Vela d’Altura Italiana (UVAI), la manifestazione ospitata al Club Nautico Marina di Carrara ha ricevuto, per lo spiccato prestigio sportivo, il patrocinio delle maggiori Istituzioni compresa Regione Toscana e Comune di Carrara. L’alto livello agonistico dei partecipanti, infatti, colloca il Campionato Italiano Assoluto d’Altura tra le più importanti manifestazioni sportive dello Stivale.

Espressione della moderna cantieristica nautica nazionale ed internazionale, il Campionato Italiano Assoluto d’Altura è un evento di grande richiamo e molto spettacolare capace di veicolare, anche verso le nuove generazioni, i valori del fair-play che la vela promuove come elemento necessario e non accessorio all’interno di una disciplina pulita che bandisce i brogli, il doping, la violenza verbale e fisica, le discriminazioni.

“Assegnato al Club Nautico Marina di Carrara, questo prestigioso evento sportivo sarà un’indimenticabile festa della vela” ha commentato l’olimpico velista carrarese Tommaso Chieffi che parteciperà al Campionato con il ruolo di tattico a bordo di una delle barche iscritte.

In sinergia con i vertici della Federazione Italiana Vela, il Comitato Organizzatore presso il Club Nautico Marina di Carrara è a lavoro per garantire la migliore ospitalità ai velisti partecipanti nell’ottica di una politica d’accoglienza tesa alla promozione e allo sviluppo dello sport. “Attendiamo qui a Marina di Carrara -ha concluso Simonelli- l’eccellenza della vela nazionale ed internazionale espressione dei successi degli armatori italiani che, per numero di iscritti, per i certificati di stazza emessi, per la movimentazione di barche ed equipaggi, posizionano la vela azzurra tra le migliori del panorama mondiale dell’Altomare.”

Programma:

-Lunedì 26 giugno

Perfezionamento iscrizioni e controllo delle stazze

-Martedì 27 giugno

Ore 08:30-18:00 Controllo delle stazze

Ore 18:30 Cerimonia d’Apertura e brindisi d’inaugurazione

-Mercoledì 28 giugno

Ore 10:00 Briefing tecnico e, a seguire, regate

-Giovedì 29 luglio

Ore 10:00 Briefing tecnico e, a seguire, regate

Ore 21:00 Cena di Gala su invito

-Venerdì 30 giugno

Ore 10:00 Briefing tecnico e, a seguire, regate

Ore 19:00 Crew Party con aperitivo e musica dal vivo

-Sabato 01 luglio

Ore 10:00 Briefing tecnico e, a seguire, regate

Al termine delle regate, Cerimonia di Premiazione e brindisi di chiusura