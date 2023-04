Roma– Il Premio Marincovich – Cultura del Mare è arrivato alla sua XIV edizione e giovedì 13 aprile, alle ore 11.00, presso il Circolo Ufficiali della Marina “Caio Duilio” a Roma, si svolgerà la cerimonia di consegna ai vincitori delle varie sezioni.

Nato nell’aprile 2009 per ricordare la passione e la competenza con cui per quasi cinquanta anni il giornalista Carlo Marincovich, scomparso il 18 novembre 2008, ha scritto di mare, di regate e di motori sulle maggiori testate specializzate e, in particolare, sul quotidiano La Repubblica, l’evento letterario consegna ai vincitori trofei particolari: “oggetti, parti e componenti di imbarcazioni che hanno fatto la storia e la cronaca moderna del design e dell’andar per mare”, gentilmente offerti da cantieri, armatori, atleti, circoli nautici e collezionisti.

Quest’anno, per la loro attribuzione, sono stati selezionati 23 libri (10 saggi, 10 romanzi o diari di bordo e 3 libri per la sezione Junior) su una cinquantina di opere visionate, più alcune decine di articoli. Questi i risultati.

Sezione saggistica

1° classificato Mediterraneo di Caterina Bonvicini, edito da Einaudi

Un libro che non lascia indifferenti. L’autrice ha voluto andare al di là dei racconti parziali, delle polemiche ideologiche, dell’informazione costruita sempre a distanza. È salita sulle navi umanitarie delle Ong per vivere da vicino il calvario di chi scappa dalla propria terra.

2° classificato Storia del mare di Alessandro Vanoli edito da Laterza

Già nel titolo si trova l’audacia di voler racchiudere in un solo volume la plurimillenaria storia di qualcosa di vasto e multiforme come il mare: una bella sfida per qualunque autore. Vanoli ha vinto questa sfida come meglio non si poteva. L’eterno fascino del mare: assaporare l’inesauribile ricchezza delle storie, delle emozioni e delle conoscenze che esso ci può dare.

3° classificato Venezia, una storia di mare e di terra di Alessandro Marzo Magno edito da Laterza.

Con ironia e grande ricerca storica, un magnifico viaggio nella grande storia di una città unica al mondo. Un libro scorrevole che ci racconta i momenti fondativi della città, il suo apogeo ma anche il suo lento e lungo declino fino ai tempi più recenti, al Mose ed al suo inesorabile spopolamento.

Sezione narrativa

1° classificato Cosa mi dice il mare di Lorenza Stroppa edito da Bottega Errante.

Il mare prende oggetti dalla terra, li strappa e li trattiene. Ma a volte qualcosa lo restituisce ed è sempre qualcosa un po’ diverso. Perché il mare è come la nostra memoria che raccoglie le nostre preoccupazioni, e ce le porta via. Ma a volte ce li ributta addosso. Un romanzo che emoziona, con una narrazione avvincente in cui gli i drammi famigliari che vi si sviluppano all’interno sono raccontati con delicata fluidità. Un libro dove i sentimenti, le emozioni e lo stesso mare sono i veri protagonisti.

2° classificato Le lacrime dei pesci non si vedono di Massimiliano Scuriatti edito da La nave di Teseo.

Scorrendo le pagine di libro si sente forte l’odore del mare, ma è un mare che puzza di petrolio. Siamo ad Augusta, negli anni del dopoguerra in cui l’industrializzazione ha colonizzato la Sicilia e il nostro Sud, e Massimiliano Scuriatti ci porta nelle pieghe di una contraddizione che da allora incombe sul destino di quelle terre e di quel mare che fino ad allora vivevano di pesca e agricoltura.

3° classificato Luci sul mare di Claudio Visentin edito da Ediciclo.

Un viaggio lungo le coste impervie della Scozia dove tempeste terribili hanno ridotto a brandelli rocce apparentemente impossibili da scalfire. Da qui, la necessità di impedire i naufragi delle imbarcazioni di passaggio costruendo fari, molti dei quali realizzati dalla famiglia Stevenson. Un viaggio raccontato così bene che vien subito voglia di partire.

Sezione junior

1° classificato Barche a vela di Andrea Falcon edito da NuiNui

Con le illustrazioni di Diletta Sartorio, Barche a vela è un libro didattico adatto a tutti i bambini e ragazzi che vogliano scoprire il “mistero dell’andar per mare senza motore”. Dagli antichi egizi agli scafi volanti.

Sezioni giornalistiche

Cultura del mare

1° classificato Senza pietà di Claudio Rizza pubblicato sulla Rivista Marittima

Lo spionaggio nei messaggi criptati durante la 2° guerra Mondiale

Navigazione

1° classificato Sopravvivenza: 30 ore in zattera di Nico Caponetto pubblicato sulla rivista Nautica. Un buon esempio di come la stampa specializzata possa contribuire alla cultura del mare, divulgando problematiche che, legate alla sicurezza in mare, possono essere di grande aiuto al diportista.