Riva del Garda- Presentato oggi presso la Fraglia Vela Riva, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il Mondiale Giovanile 2024, la vera e propria “Olimpiade della vela giovanile”, che per la prima volta è stato assegnato all’Italia. La FIV ha proposto per questa importantissima rassegna l’alto Lago di Garda, tra Riva del Garda, Arco e Torbole in Trentino e Malcesine in Veneto.

Il Mondiale Youth si svolgerà dal 13 al 20 luglio 2024 e vedrà in regata equipaggi juniores da tutto il mondo, suddivisi nelle classi 29er maschile e femminile, 420 maschile e femminile, ILCA6 maschile e femminile, Nacra15, Formula Kite maschile e femminile e Windsurf Youth iQFOiL maschile e femminile.

Il Comitato Organizzatore è composto da: Fraglia della Vela Riva, Lega Navale Italiana Riva del Garda, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole, Circolo Vela Torbole, Fraglia Vela Malcesine.