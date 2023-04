Torbole– (Elena Giolai) Dopo un’intensa settimana alternata da tempo variabile, si sono conclusi domenica al Circolo Surf Torbole, sul Garda Trentino, i Campionati Europei Techno 293, organizzati in collaborazione con la Classe Internazionale e la Federazione Italiana Vela. Una gioia vedere così tanti giovani (270 da 16 nazioni) in regata, nonostante l’assenza delle nazioni nordiche, che hanno rinunciato perchè impossibilitate ad allenarsi durante l’inverno. Numeri importanti soprattutto tra i più giovani under 13 e under 15, e la conferma di tante grintosissime ragazzine, che eguagliano i numeri dei maschi.

La classe Techno, prima di far decollare i giovani con i foil, si conferma fondamentale per preparare i surfisti alle regate e ad introdurre i più piccoli nel fantastico mondo delle trasferte, oltre che delle gare.

Dieci le prove totali per i più grandi U17 e Plus, nove per under 13 e under 15. Nell’ultima giornata il vento da sud è soffiato sui 12-14 nodi, permettendo tre belle e divertenti regate plananti.

Under 13: titolo a GRECIA 0, Thiseas Nikolopoulos

Titolo assegnato tra i più piccoli considerando la classifica assoluta e quindi senza distinzione di genere. Distacchi importanti tra i primi tre: vittoria con 10 punti di vantaggio del greco Nikolopoulos, protagonista nell’ultimo giorno di due primi e un secondo; argento del turco Sarli e bronzo dell’altro greco Orestis Nikolaos Palamidis. Primo italiano Francesco Casano, quinto. Premiata come prima femminile la turca Kabasalak, seconda l’italiana Marta Clemente. Premiati anche gli Under 13 con vela 5.0: prima la turca Nil Erdamar e tra i maschi l’ungherese Flórián Kàtai. Secondo e terzo posto degli italiani Marco Cicerone e Alberto Bozzo.

Under 15 F: titolo a ESTONIA 209, Bertha Kivistik; bronzo ITA 40 Gaia Bonezzi

L’estone Kivistik ha vinto per un solo punto davanti ad una combattiva Danai Anagnostou, Grecia; splendido bronzo della portacolori del Circolo Surf Torbole Gaia Bonezzi, penalizzata da una partenza anticipata nella prima prova dell’ultimo giorno, che ha gestito con grinta, riscattandosi con un quarto e un meritatissimo primo nella regata conclusiva.

Under 15 M: titolo a GRECIA 23, Panagiotis Ioannou

Grecia quasi pigliatutto nel podio under 15 maschile con oro e bronzo rispettivamente di Ioannou e Giannakoloulos; secondo il tedesco Moritz Schleicher. Peccato per l’italiano Luca Pacchiotti, che ha perso un po’ “la rotta” nelle ultime due regate (17-15), non riuscendo così ad agguantare il podio, ma finendo pur sempre ad un ottimo quarto posto finale. Buon sesto dell’atleta del Circolo Surf Torbole Andrea Totaro.

Under 17 F: titolo a TURCHIA 1030, Nurhayat Güven ; bronzo ITA 347 Teresa Medde

Condotta regolare di Campionato per la turca Güven, laureata campionessa europea, mentre tra l’argento ceko ad opera di Alexandra Lojinova e il bronzo conquistato dalla cagliaritana Teresa Medde sono stati solo due i punti di distacco. 1-3-2 i parziali dell’ultimo giorno dell’italiana.

Under 17 M: titolo a ESPANA 49, Bruno Barbara Tor; bronzo ITA 228 Riccardo Poledrini

Lo spagnolo Tor ha dominato fin dal primo giorno: meritatissimo titolo vinto con quasi 20 punti di vantaggio sul greco Koutelas; riesce a conquistare il bronzo seppur per un solo punto il sardo Riccardo Poledrini.

Plus U19 F: titolo a ITA 160, Angelina Medde

Per l’Italia unico titolo vinto in questo Europeo grazie ad una Angelina Medde decisamente performante con 5 primi e 5 secondi nelle 10 regate disputate. Alle sue spalle la polacca Linda Falkiewicz e l’estone Liisbeth Orav.

Plus U19 M: titolo a GRECIA 19, Alexandros Kokkinakis; argento ITA 3 Marco Guida di Ronza (Circolo Surf Torbole)

Ancora alla Grecia il titolo tra i più grandi Under 19 maschili con Kokkinakis oro con 5 punti di vantaggio sull’azzurro Marco Guida Di Ronza, che è riuscito a precedere di un solo punto il cipriota Charalambous, terzo.

In regata anche la categoria Techno 293 Plus Open, senza assegnazione di titolo continentale, riservato solo agli under 19: vittoria dell’italiana Veronica Poledrini e dell’estone Kaur Säärits.