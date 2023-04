Itajaì– Francesca Clapcich torna in regata su 11th Hour Racing Team per la quarta tappa di The Ocean Race, che parte domenica 23 aprile da Itajaì, in Brasile, con rotta di 5.550 miglia su Newport, Rhode Island (USA). La velista triestina aveva già preso parte alla prima tappa da Alicante a Capo Verde.

Con lo skipper Charlie Enright (USA) su 11th Hour navigheranno il navigatore Simon Fisher (GBR), il Trimmer Francesca Clapcich (ITA), il media crew member Amory Ross (USA) e il veterano del giro del mondo Damian Foxall (IRL).

Obiettivo di 11th Hour recuperare punti in una classifica che, dopo tre tappe, vede la barca americana al terzo posto con 13 punti, dietro al leader Team Holcim (19 punti) e a Team Malizia (14 punti).

La partenza della quarta tappa, prevista per domenica 23 aprile, sarà preceduta dalla Inport Race di Itajaì (sabato) e da due Pro-Am .

Classifica The Ocean Race dopo tre tappe:

Team Holcim – PRB – 19 points (5+5+9)

Team Malizia – 14 points (3+2+9)

11th Hour Racing Team – 13 points (4+3+6)

Biotherm Racing – 10 points (2+4+4)

GUYOT environnement – Team Europe – 2 points (1+1+0)