Livorno– Prosegue la RAN630, regalando grandi sfide e forti emozioni ai partecipanti. Si attende l’arrivo delle prime vele di fronte all’Accademia Navale di Livorno: in testa la regata “Lunatika” che, dopo aver varcato per prima il cancello di Capri alle 20.12 della giornata di ieri, conduce ora alla volta di

Livorno, dove è attesa per la serata di domani 27 aprile. Seconda posizione per Amapola II, seguita da Audace. Le tre barche stavano risalendo la costa del Lazio nella serata di oggi 26 aprile.

A seguire anche le imbarcazioni “Antares” e “Stella Polare” della Marina Militare, che, nella giornata di domani, sono attese a Capri. Dinanzi agli ostacoli posti dal maltempo, gli equipaggi di altre imbarcazioni sono stati costretti a prendere la decisione di ritirarsi dalla competizione, dando grande dimostrazione del

loro spirito di marinai, prima ancora che di regatanti.

Oggi hanno regatato anche i giovani provenienti dalle scuole di tutto il territorio toscano nell’ambito del Campionato studentesco classe “Tridente”, novità di questa sesta edizione della SVI.

Livorno ha iniziato a popolarsi delle delegazioni delle Marine provenienti da Paesi di tutto il mondo che prenderanno parte, dal 28 aprile al 1 maggio, alla celebre NAR-Naval Academies Regatta. Già da oggi le 24 delegazioni – tra le quali il Canada, che ha fatto ritorno dopo anni di assenza dall’evento – hanno iniziato a familiarizzare con le acque labroniche.

Tra gli eventi culturali in programma presso la Terrazza Mascagni di Livorno, la presentazione di mlibri a tema e attività formative in favore dei bambini delle scuole elementari toscane, che hanno imparato a fare i nodi e a riconoscere le stelle: un approccio coinvolgente alla professione del marinaio.