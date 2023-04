Lignano Sabbiadoro- Si è conclusa con quattro prove la 48^ Regata dei Due Golfi-Memorial Burgato, valida come 1^ tappa NARC, come Campionato XIII Zona FIV di vela d’altura e regata di qualificazione al Campionato italiano d’Altura ORC UVAI. La manifestazione era supportata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e patrocinata dal CONI regionale e dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

Nonostante il meteo per nulla stabile, sono state colte tutte le opportunità, con una prima giornata caratterizzata da sole e Scirrocco arrivato a metà pomeriggio, una seconda con nulla di fatto per pioggia e assenza di vento e una terza ed ultima giornata inizialmente piovosa, ma con aria, che ha permesso la disputa di ulteriori due prove, permettendo così di applicare lo scarto.

Il Comitato di Regata FIV presieduto da Dario Motz, affiancato dal Comitato per le proteste presieduto da Tullio Giraldi e supportato dallo staff di posa-boe del circolo, ha sfruttato tutti i momenti utili per regatare, risparmiando agli equipaggi i momenti meno felici, leggi lunedì sotto l’acqua con onda lunga e assenza di vento.

Ça Va”, il Grand Soleil 44 di Andrea Sponza (Compagnia della Vela Venezia) e l’Italia Yacht 998 “Take Five Jr” di Roberto Distefano (YC Porto San Rocco) si sono aggiudicati rispettivamente le classificihe della categoria Crociera gruppo 1 e 2. A “Take Five jr” anche il Trofeo Memorial Burgato per aver battuto il maggior numero di barche presenti nella propria classe. Nel raggruppamento Regata “Brava”, Farr 49′ di Francesco Pison (LNI Monfalcone) ha vinto nel gruppo 1, mentre “Anywave Junior” di Alberto Leghissa, con a bordo giovanissimi velisti della XIII Zona FIV, si è aggiudicata la classe regata gruppo 2, precedendo un’altra barca formata esclusivamente da giovanissimi, il Farr 30 “Boomerang” di Antonino Sgroi.

La Regata dei Due Golfi, vicino al giro di boa dei 50 anni, apre la stagione d’altura in alto Adriatico ed è il più classico appuntamento per le barche a rating per lo Yacht Club Lignano, organizzatore dell’evento in collaborazione con il Circolo Velico Aprilia Marittima, Società Nautica San Giorgio, Società Velica Oscar Cosulich, Yacht Club Monfalcone, Società Nautica Laguna e Compagnia del Vento.