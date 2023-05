Riva del Garda- Un evento senza precedenti quello che da giovedì a domenica prossimi vede la Fraglia Vela Riva impegnata con l’Europa Cup ILCA. Sono infatti ben 723 i laseristi e le laseriste che si misureranno nelle acque del Garda trentino per la tappa italiana dell’Europa Cup classi ILCA. Un numero record, che costituisce un primato per una singola regata del singolo olimpico più diffuso al mondo.

In regata 100 ILCA 7, classe olimpica maschile, ben 329 ILCA 6 (per le donne classe olimpica) e 294 ILCA 4, la vela per i più giovani. Una trentina le nazioni rappresentate.

Il programma della manifestazione, prevista tra giovedì e domenica su due campi di regata per gestire al meglio l’importante numero di partecipanti, si articolerà su un minimo di quattro prove di qualificazione, al termine delle quali la flotta verrà divisa in Gold e Silver, le cui regate animeranno le giornate di sabato e domenica, quando l’evento giungerà a conclusione premiando le sue eccellenze. A gestire l’attività di Ufficiali di Regata e addetti ai lavori sarà il PRO Carmelo Paroli, affiancato da Gabriella Gabrielli.

“Che questo sia da considerarsi come il vero anno di rinascita per il movimento velico internazionale lo dimostrano i numeri di tutte le regate che abbiamo avuto a calendario sino a oggi e che organizzeremo nel giro dei prossimi mesi – spiega Andrea Camin, presidente della Fraglia Vela Riva – Il Meeting del Garda ha superato i 1.200 iscritti, mentre per la Corinthian World Cup J/70 abbiamo dovuto aumentare il numero massimo degli iscritti per soddisfare quante più richieste possibili e per l’EurILCA Europa Cup saremo letteralmente presi d’assalto da un imponente numero di partecipanti. Numeri del genere, sa da un lato ci responsabilizzano ancora di più, dall’altro fanno la felicità non solo nostra, ma anche di quanti trarranno vantaggio dalla ricaduta economica che un appuntamento come questo ha su una realtà come Riva del Garda e, più in generale, sul Garda Trentino“.