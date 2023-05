Genova– Nell’ambito dell’evento The Ocean Race Genova The Grand Finale, in cui il capoluogo ligure ospiterà l’arrivo dell’edizione 2022-2023 il giro del mondo a vela in equipaggio, Confindustria Nautica organizzerà a Genova i propri appuntamenti istituzionali, che storicamente vengono organizzati in modalità itinerante in tutta Italia, al fine di poter contribuire e dare ulteriore risalto e slancio al ricco palinsesto che vedrà la Superba al centro del Mediterraneo.

Nello specifico si partirà mercoledì 28 giugno a Palazzo Ducale con la XXIX edizione de Il Velista dell’Anno FIV, che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell’anno precedente.

Gli appuntamenti proseguiranno con la Convention SATEC 2023, tradizionale appuntamento dell’industria nautica che si terrà i prossimi 29 e 30 giugno.

L’edizione del 2023 sarà articolata in diversi momenti: si partirà giovedì 29 giugno con l’Assemblea dei Soci Confindustria Nautica per chiudere la prima giornata di lavori con la consegna del Premio “Pionieri della Nautica”, riconoscimento giunto quest’anno alla XXXII edizione dedicato a Manager, Giornalisti, Progettisti e Maestranze che, con il loro operato, hanno contribuito in maniera determinante alla storia della nautica in Italia. Il premio sarà consegnato nel corso della serata organizzata a Genova presso Villa Lo Zerbino con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a conferma dell’apprezzamento delle Istituzioni per il valore dell’industria nautica nell’economia del Paese.

La Convention si chiuderà la mattina di venerdì 30 giugno presso Palazzo Ducale di Genova con il convegno Shaping the Future, WORLD YACHTING SUSTAINABILITY FORUM che vedrà la presenza del direttore editoriale dell’International Boat Industry Ed Slack, affiancato da McKinsey & Company, dai principali stakeholder del settore e dai rappresentanti internazionali, per discutere sul profilo della prossima generazione di consumatori; come ottimizzare le nuove tecnologie e il percorso verso l’industria sostenibile di domani.