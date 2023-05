Venezia- L’Arsenale di Venezia, cuore dell’industria navale della Serenissima,

riapre le sue porte e da oggi a domenica 4 giugno ospita la quarta edizione del Salone Nautico di Venezia.

Il saluto dal cielo degli elicotteri ha preceduto questa mattina il taglio del nastro della manifestazione con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, l’ammiraglio Enrico Credendino Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e Matteo Zoppas, presidente di ICE Agenzia. Presenti anche numerosi esponenti della Giunta e del Consiglio comunale. Ad accompagnare le esibizioni e la cerimonia di inaugurazione le voci del Coro della Fenice, che per l’occasione ha intonato l’Inno di Mameli e quello di San Marco.

“Venezia oggi accoglie il popolo del mare – sono state le parole del sindaco Luigi Brugnaro – Il Salone Nautico è una scommessa nata quattro anni fa per far rivivere la città e restituirle il suo storico rapporto con il mare”. Brugnaro ha poi ringraziato il presidente della Regione Luca Zaia e i tanti sindaci della Città metropolitana presenti. “Venezia è una grande città, che va oltre i suoi confini, grazie al supporto e al lavoro di squadra con tutti voi che credete nella possibilità di rilancio del nostro territorio dove lavoriamo per il rinascimento del nostro Paese” ha continuato Brugnaro. Venezia città anche delle sperimentazioni, in prima linea con il Mose: “Ci chiamano da tutto il mondo per scoprire questa meravigliosa opera che ha salvato la nostra città” ha aggiunto il primo cittadino. Poi il tema della sostenibilità: “Un’altra scommessa vinta da questa città con la nascita della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità – ha concluso – Siamo impegnati su tanti progetti che proiettano la nostra città a essere modello ed esempio per il resto dell’Europa e del mondo”.

Comincia dunque una cinque giorni che vedrà alternarsi una cinquantina di appuntamenti scientifici come convegni, conferenze e presentazioni, oltre a laboratori e attività didattiche per bambini e famiglie e prove in acqua. Con questa edizione il Salone Nautico si conferma come centrale nel mercato della nautica, una manifestazione dedicata soprattutto agli armatori che navigano l’Adriatico e tutta la lunga rotta che da Venezia porta a Istanbul lungo il Mediterraneo Orientale.

Sono stati infatti installati oltre 1.100 metri lineari di pontili, e 30.000 mq di spazi espositivi esterni, mentre le grandi tese, che in passato hanno accolto la costruzione delle galere, ospitano ora il meglio del design e dell’arredo nautico e la cantieristica artigianale veneziana, per un totale di 5.000 metri quadrati.

In totale sono più di 220 gli espositori (di cui i nazionali 180 e il restante proveniente da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia) che portano a Venezia 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua per una lunghezza totale di 2,7 chilometri. Il Salone Nautico Venezia è organizzato da Vela Spa per conto del Comune di Venezia e in collaborazione con la Marina Militare.

Importante la presenza della vela, con una trentina di imbarcazioni esposte.