Marsala- 202 giovani velisti in regata a Marsala per la tappa siciliana del TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER JOY OF MOVING.

Per la Divisione A, la classifica Overall ha visto la vittoria di Antonino Mortillaro (Vela Club Palermo, vincitore anche del premio come Miglior 2012) davanti a Pietro Lucchesi (GDV LNI Ostia), Riccardo Gessa (GDV LNI Ostia), Nicola Di Pilla (Circolo della Vela Bari) e Mattia Cesare Valentini (CV Torre del Lago Puccini).

In vetta alla classifica femminile, sempre della Divisione A, troviamo invece Anna Chiara Merlo (GDV LNI Mandello del Lario), seguita da Irene Faini (Centro Nautico Bardolino), Mia Paoletti (Club Vela Portocivitanova), Sofia Bommartini (Fraglia della Vela Malcesine) e Marta Tarantino (Club Canottieri Roggero di Lauria).

Passando all’overall della Divisione B troviamo al primo posto Filippo Nardocci (GDV LNI Ostia), in seconda piazza Marco de Nicolò (Circolo della Vela Bari) e in terza Elena Guidi (Vela Club Palermo), la quale ha quindi vinto anche la classifica femminile, sul cui podio salgono anche Elena Cardinali (Club Vela Portocivitanova) e Beatrice Fornaro (CV3V).

Il premio come Miglior 2014 è andato invece a Giosuè Cannavo, del Circolo del Tennis e della Vela Messina.

“Condizioni meteo certamente complicate quelle di questi giorni a Marsala – ha dichiarato Marcello Meringolo, tecnico AICO – e se da un lato questo ha reso più impegnativa l’organizzazione, dall’altro ho visto tantissimi sorrisi tra gli atleti, felici di aver completato sei prove così tecniche e probanti. Marsala ha risposto nel migliore dei modi a questa tappa del Trofeo Kinder, la formula itinerante ci permette di arrivare anche in località magari distanti per molti ma dove la passione per la vela giovanile è forte e si vede. La stagione è ancora molto lunga ma da questo evento portiamo a casa novità e conferme tra gli Juniores e l’impressione di una Divisione Cadetti in forte crescita. Ora il Trofeo Kinder vivrà ancora due tappe, che ci aspettiamo molto partecipate, ma prima c’è l’impegno per il Campionato del Mondo, dal 15 al 25 giugno in Spagna e che vedrà la rappresentativa azzurra partire già la prossima settimana”

Antonino Mortillaro (Vela Club Palermo), vincitore della Divisione A: “Non mi aspettavo questa vittoria, sono molto contento del risultato e delle mie prestazioni perché sono stato costante in questi tre giorni. Ora guardando ai prossimi appuntamenti voglio lavorare per migliorare le poppe e le partenze”.

Filippo Nardocci (LNI Ostia), vincitore della Divisione B: “Dopo il risultato della prima giornata sapevo che potevo concludere questa tappa con una vittoria, nonostante abbia scuffiato nella prima prova sapevo di poter cancellare quella prova con lo scarto. Ora mi concentrerò sulla selezione regionale ad Anzio per gli Italiani”.

Durante il fine settimana i giovani velisti hanno partecipato all’incontro con Luisa Tumbarello, operatrice della delegazione siciliana dell’Associazione Marevivo, che ha presentato ai ragazzi le attività che Marevivo svolge quotidianamente in tutta Italia per sensibilizzare i giovani, stimolando riflessioni e aumentando la loro conoscenza del territorio in cui vivono e del mare in cui navigano.