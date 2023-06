Porto Santo Stefano– La XXIX edizione dell’Argentario Sailing Week organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto della Regione Toscana e del Comune di Monte Argentario, ha preso il via oggi con condizioni meteo ideali caratterizzate da sole e vento per le 40 imbarcazioni iscritte. Rispettata così la tradizione del golfo dell’Argentario: i concorrenti hanno potuto completare tutto il lungo percorso sulle boe posizionato dal Comitato di Regata, che prevedeva una lunghezza di 22,4 miglia per le classi Big Boats e Vintage Aurici e di 20,1 miglia per il resto della flotta.

Il vento leggero in partenza tra i 7/8 nodi da 350° è prima diminuito e poi ruotato fino a 270°, aumentando progressivamente d’intensità fino a raggiungere anche i 20 nodi, offrendo così emozioni e adrenalina agli equipaggi e uno spettacolo unico al pubblico a terra, testimoniato dagli scatti di Marco Solari.

Lo aveva promesso questa mattina Piero Chiozzi il presidente dello Yacht Club Santo Stefano, sfidando la tradizionale scaramanzia dei marinai, nel corso dell’incontro che apre ogni anno ufficialmente la manifestazione alla presenza del Sindaco del Comune di Monte Argentario Arturo Cerulli. E la promessa è stata mantenuta. Le eccellenti condizioni meteo, infatti, hanno consentito agli equipaggi, provenienti da otto nazioni, di concludere la prima regata del programma, tornando a terra con il sorriso sulle labbra per aver vissuto in mare una giornata da incorniciare.

I risultati di oggi 15 giugno

La flotta è suddivisa in sei classi Big Boats, Vintage Marconi, Vintage Aurici, Classici, Classic IOR e Spirit of Tradition

Big Boats: 1 cl. VIVEKA di Keith Mills; 2 cl. Hallowe’en di Inigo Strez 3 cl. Marielladi Carlo Falcone;

Vintage Marconi: 1 cl. Comet di Woodward – Fisher; 2 cl. Stormy Weather; 3cl: Baruna of 1938 di Tara Getty;

Vintage Aurici: 1 cl. Spartan di NGH Restoration; 2 cl. Chinook di Paolo Zannoni; 3cl: Viola di Kostin Belkin

Classici: 1 cl. Crivizza di Ariella Cattai e Luigi Rolandi; 2 cl. Voscià di Giancarlo Lodigiani; 3cl: St. Cristopher di Valentin Martin;

Classici IOR: 1 cl. Gemini – Marina Militare; 2 cl. Ojala II di Susan Carol Holland; 3cl: Vanessa di Patrizio Bertelli

Spirit of Tradition: 1 cl. Albelimar III di Marco Claudio Corneli; 2 cl. Dream di Francesco Pennisi Persio; 3cl: Toi e Moidi Alessandro Rinaldi (YCSS)

La storia di ciascuno degli yacht partecipanti e dei loro progettisti è disponibile sui canali Social Facebook e Instagram della regata in italiano e in inglese.

A bordo di due imbarcazioni della flotta regatano fino a domenica anche due equipaggi della squadra agonistica 420 dello Yacht Club Santo Stefano: Giancarlo Poma e Fabio Bisciarri su Orlanda di Igino Angelini, mentre Pietro Guerrini e Valerio Solari sono su Tintagel dello svedese Hakan Wersall