Douarnenez– Italiani in gran forma alla XXXVII Mini Fastnet, regata di 600 miglia con 85 Mini 650 partecipanti. Francesco Farci e Pietro Mureddu i campioni italiani di origine Sarda che stanno primeggiando questa stagione nelle regate di Classe Mini 6.50 italiane e francesi, hanno concluso al secondo posto in categoria serie. Luca Rosetti, co-skipper dell’italo-giapponese Federico Sampei su DMG Mori, è terzo nei Proto.

La Mini Fastnet parte da Douarnenez, in Bretagna, e gira il leggendario scoglio del Fastnet Irlandese per ritornare sulle coste francesi.

“Tutte queste miglia non sono una vittoria sono per noi, ma da quest’anno lo sono anche un po’ per il mare, per restituire almeno una parte della gioia che ci dà a bordo e per aiutare la scienza nel proteggerlo”, dice Francesco Farci, skipper e armatore di Gintonic.

Infatti, attraverso il progetto A Small Boat for Big Ocean Science, promosso con il supporto della start-up OutBe, innovativi strumenti vengono utilizzati per monitorare il mare durante la navigazione. Temperatura, salinità, pressione atmosferica, stato del mare, avvistamenti di fauna marina e inquinamento vengono effettuati a bordo durante le regate, aiutando la scienza a conoscere e quindi salvaguardare meglio il mare.

L’obiettivo per Francesco è la Mini Transat 2023: la regata in solitario che a partire dal 24 settembre di quest’anno attraverserà l’Oceano Atlantico in due tappe a partire dalla Francia, fino alle Canarie e poi ai Caraibi.