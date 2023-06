Lerici– A dieci giorni dall’inizio del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 powered by IREN, previsto da Genova per il primo week end di luglio, la flotta dei Beneteau Figaro 3 destinata a esserne protagonista ha preso il largo da Lerici nel primo pomeriggio di oggi, impegnandosi nel Marina Militare EUROSAF Double Mixed Offshore Championship.

Prevista lungo la congiungente Lerici-Montecristo-Giraglia-Genova, con un circuito da completare prima dell’arrivo nel capoluogo ligure e un tempo massimo di 80 ore, questa rassegna continentale riservata a team doppi misti ha registrato il tutto esaurito in fatto di partecipanti e una componente straniera variegata al punto da dare alla stessa un taglio internazionale.

Entusiasti di poter testare la messa a punto delle barche, appena uscite da un refitting pressoché completo svolto nel corso della stagione invernale, e di poter navigare usando i nuovissimi giochi di vele realizzati da Zaoli Sails, i team hanno tagliato la linea di partenza in regime di brezza evanescente portando sulla testa della randa il logo realizzato per l’Amerigo Vespucci World Tour 2023-2025.

Ad anticipare tutti sulla linea di partenza è stato l’equipaggio composto da Roberta Fazzana e da Andrea Caracci (Sardegna), “navigatore elettronico” di chiara fama: scattati al pin con tempistica perfetta, sono stati i primi ad aprire il code zero, prendendo un margine che in breve tempo è aumentato in modo esponenziale.

A tentare di resistergli, grazie alla scelta di partire a centro linea navigando in modo alto, sono stati i team composti da Giovanna Valsecchi e Domenico Stragapede (Marina Militare) e da Lydia Barber e Josh Dawson (RORC), destinatari di una delle wild card assegnate sulla base degli accordi raggiunti tra SSI Events e il RORC per la promozione della navigazione offshore in doppio.

Mentre la flotta continua a navigare con medie orarie decisamente basse, la situazione meteo è in evoluzione: al largo sono infatti previsti rinforzi che, stando a certi modelli, potrebbe arrivare a soffiare attorno ai 20 nodi.

La regata può essere seguita live tramite il servizio fornito da Track Track accessibile tramite la pagina del Marina Militare Nastro Rosa Tour.