Genova– Mentre la flotta del giro del mondo si avvicina un po’ lentamente a Genova (Holcim PRB aveva 4,3 miglia di vantaggio su Biotherm alle 23:00 di sabato sera, con 444 miglia all’arrivo), si è aperto questa mattina a Genova l’Ocean Live Park, il villaggio che accoglierà il Grand Finale di The Ocean Race. Grande folla nel Waterfront di Levante. Al taglio del nastro hanno partecipato il vicesindaco Pietro Piciocchi, l’assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi, l’assessore al Volontariato Sergio Gambino, gli assessori regionali Simona Ferro (sport) e Augusto Sartori (turismo) e il presidente di Porto Antico spa Mauro Ferrando.

Domani (ore 16,30) l’inaugurazione ufficiale alla presenta del sindaco di Genova Marco Bucci e del presidente della Regione Liguria Toti affiancati da Richard Brisius, ceo di The Ocean Race, e dalle massime autorità sportive e istituzionali.

Al padiglione della sostenibilità è stato illustrato l’annullo filatelico lanciato da Poste Italiane per “Genova The Grand Finale”. Ha aperto al pubblico anche l’Innovation Village, che ospita 9 stand di altrettante soluzioni per la tutela del mare e dell’ambiente, selezionate nell’ambito progetto gestito dal Genova Blue District del Comune di Genova e realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Carige.

Grande partecipazione al varo di Ecoracer 30, il primo monotipo interamente riciclabile al mondo, realizzato dall’azienda friulana Northern Light Composites. Un’imbarcazione di 9 metri realizzata con un mix di carbonio e fibra di lino, e costruita a Genova nei cantieri Sangiorgio Marine. Madrina della cerimonia l’assessore Alessandra Bianchi. La barca rimarrà visibile e testabile dal pubblico per tutta la durata della manifestazione.

Presenti anche l’assessore al Mare e al Porto Francesco Maresca e l’assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia.

Presentati la rete internet sottomarina senza cavi per l’osservazione wireless e il monitoraggio dello stato di salute del mare pensata da Wsense; il piccolo e innovativo laboratorio portatile BlueBox per raccogliere dati sulla propria imbarcazione ideata dai torinesi Oceanhis; la barca a vela con tecnologia idrogena a zero emissioni Nykita della start up del capoluogo ligure H2Boat; la piattaforma “Tour4Blue” ideata dalla società toscana Moebeus per evidenziare le imprese turistiche e le attività che si caratterizzano per cultura della sostenibilità; la rappresentazione di un reef artificiale lungo un tratto di costa cittadino per parlare di gestione integrata delle zone costiere di Geoscape; lo “skilift” marino dell’azienda milanese Swimlift per rendere l’ambiente acquatico accessibile a tutti; la stampante 3D ad argilla per realizzare manufatti naturali in grado di far rinascere ambienti sotto la superficie marini della start up di Genova MadLab 2.0; moto d’acqua e barche a vela realizzate con uno speciale materiale riciclabile fatto di kelvet e polimero espanso dalla start up marchigiana Global E-Solving.

Il programma completo è disponibile su www.genovabluedistrict.com/innovation-village/ : oltre 60 esperienze e iniziative gratuite e senza necessità di prenotazione, proposte con formule adatte a tutti dai bambini agli studenti, dalle famiglie agli appassionati, ma anche esperti, ricercatori e imprese.

A inaugurare il villaggio della vela sono stati Francesco Ettorre, numero uno della Federvela, e Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni. Al loro fianco Alessandra Bianchi (ass. sport Comune di Genova), Antonio Micillo (presidente Coni Liguria) e Maurizio Buscemi (presidente Fiv Primazona). Presentati i due progetti Academy di punta della Federazione: la Foil e la Para Sailing.

La Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa rappresenta l’eccellenza nella vela volante che con le sue barche sarà una presenza importante alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. La Para Sailing Academy, introdotta quest’anno per la prima volta, rappresenta il progetto della vela aperta a tutti. Anteprima assoluta anche per la Mini 6.50 Academy Ropeye, organizzata sulle imbarcazioni della classe Mini 6.50 Italia. Tanti i laboratori organizzati all’interno dello spazio dei Maestri d’ascia, dove le mani sapienti dei carpentieri del legno avranno modo di condividere il patrimonio culturale delle vecchie tecniche di costruzione attraverso la realizzazione di attrezzature, remi e armi.

Tutti i ragazzi potranno provare la vela in mare con gli istruttori Fiv mentre a terra sono presenti due simulatori per i più piccoli. Inaugurato anche il progetto “La vela nel sangue”. Per tutto il periodo della manifestazione, grazie alla collaborazione con la FIDAS, si potrà donare il sangue.

“L’appuntamento del Gran Finale di The Ocean Race rappresenta per Genova e per la Vela una delle tappe più attese di quest’anno”, sottolinea il presidente Fiv Francesco Ettorre. “La fortuna di poter celebrare i cinquant’anni di questa iconica regata oceanica è anche l’occasione per confermare l’Italia tra le nazioni simbolo del movimento velico internazionale. La Federazione ha pensato a tante attività che possano venire incontro all’interesse degli appassionati, dei turisti e dei genovesi animando un vero e proprio villaggio FIV”.