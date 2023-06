Malcesine– La Foiling Week festeggia i dieci anni nel nuovo mondo della vela volante. Guardandosi attorno alla Fraglia Vela Malcesine, casa gardesana dell’evento che ha saputo riunire il mondo foiling in un universo parallelo a quella vela che abbiamo sempre conosciuto, risultano subito evidenti le componenti di questo realtà. Gioventù, tecnologia, creatività, leggerezza e tanta innovazione.

La vela diventa sempre più un divertimento giornaliero, con attese del vento seguite a esplosioni d’adrenalina quando le varie imbarcazioni sfrecciano sull’acqua. Ed è lì che la voglia di velocità moltiplica esponenzialmente la fantasia di velisti e innovatori. Le barche volanti qui abbondano. Ce ne sono per tutti i gusti: dai sempre più avvincenti Persico 69F, ai Waszp (ben 60 qui) e ai Moth, dagli ETF26 rappresentati qui da Franck Cammas ai prototipi come il BeFoil o il Birdyfish ai Moth progettati e realizzati dai team accademici della Foiling SuMoth, la sfida per team universitari. Tutta l’industria foiling si riunisce a Malcesine e non mancano i progetti più curiosi, dalla tavola autofoilante liftfoil o al singolo Ufo.

Ne abbiamo parlato con Luca Rizzotti, fondatore con Domenico Boffi e anima del mondo We Are Foiling, in quest’ìntervista in cui si fa il punto sui dieci anni di Foiling Week:

Nata nel 2014, con la prima edizione qui a Malcesine, “C’era appena stata la Coppa di San Francisco, con i primi AC72 che volavano e io andavo in Moth, mi sono chiesto cosa ci fosse nel mezzo in questo mondo ed eccoci qui, così nacque l’idea della Foiling Week”.

Un’idea che si è rapidamente trasformata in un universo creativo prima e nel punto d’interscambio di tutta un’industria nautica poi, tanto che al prossimo METS di Amsterdam ci sarà per la prima volta un padiglione dedicato al foiling. Dal 2021 Foiling Week ha anche lo status di Special Event di World Sailing.

We are Foiling è soprattutto passione per un mondo in continua evoluzione, che si è ampliato con eventi in Australia e Stati Uniti, il Foiling Film Festival, i Foiling Awards assegnati a Milano, il Foiling SuMoth e TheFoiling.organization dedicata all’industria del settore. La sinergia con The Magenta Project per la promozione delle donne nella vela pro. Moltissimi i seminari d’approfondimeno, tra cui quello di Gottifredi Maffioli, con un’interessantissima MasterClass sulle impiombature per derive veloci a cui abbiamo assistito oggi, con testimonial l’oro olimpico Ruggero Tita, che di foiling e di risultati sportivi ne sa qualcosa…

Molti i volti noti visti solo oggi a Malcesine, dallo stesso Franck Cammas a Freddy Loof, Gintare Scheidt, Dede De Luca, Federico Colaninno, Francesco Bertone, i fratelli Enzio ed Emanuele Savoini, Alessandra Dubbini, Roberto Benamati in veste di skipper della sua goletta-hospitality Siora Veronica.

Qualità, divertimento e passione, questa è la Foiling Week.