A Coruña– Ci sarà anche Andrea Mura alla Global Solo Challenge (GSC), la regata intorno al mondo senza scalo con compensi pagati in partenza iniziata pochi giorni fa dalla Galizia, quando è partito il primo concorrente, il gallese Dafydd Hughes a bordo del suo S&S 34 Bendigedig. Andrea Mura partirà il prossimo 18 novembre da A Coruña, con il suo Open 50 Vento di Sardegna. Andrea Mura si unirà alla flotta di venti navigatori che si stanno preparando per questa sfida dove affronteranno la solitudine e la vastità degli oceani in un giro del mondo, in solitaria, senza scalo, passando dai tre grandi capi: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e il mitico Capo Horn.

La Global Solo Challenge adotta un formato unico nel suo genere di partenze scaglionate in base alle caratteristiche di ciascuna barca. Chi arriverà per primo in Galizia dopo il giro del mondo sarà il vincitore. La partenza di Andrea e dei quattro mori della sua fedele imbarcazione “Vento di Sardegna” è prevista appunto per il 18 Novembre 2023, dopo i Class40 e prima di Open 60 e 70.