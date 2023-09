Puntaldia– Si accendono i riflettori in Sardegna, sul campo di regata di Puntaldia, per l’edizione 2023 del ClubSwan 36 European Championship.

Per la prima volta il mondo Nautor Swan e ClubSwan vengono ospitati dalla Marina di Puntaldia il cui campo di regata si riconferma un punto di riferimento per la vela one design in Mediterraneo.

La giornata odierna ha visto i nove scafi della flotta ClubSwan 36 in azione per il warm up, l’ultimo allenamento di rifinitura in vista del colpo di cannone per il via della sfida iridata in programma da domani (ore 13) a sabato 16 settembre sull’arco di 9 prove da disputare.

Il pronostico, anche in considerazione del fatto che questo campo di regata, sempre molto aperto a diverse interpretazioni tattiche rappresenta una novità assoluta per la flotta ClubSwan 36, non presenta un favorito d’obbligo. Una campionato “secco” per uno dei titoli più importanti della stagione, per pressione e peso specifico dei punti in palio, si presenta in modo diverso rispetto ad una tappa di circuito e le soprese sono all’ordine del giorno; tuttavia il primo osservato speciale per il titolo di Campione Europeo è il monegasco G.Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio (affiancato come di consueto da Michele Paoletti alla tattica) che, fino a questo punto della stagione, ha assunto il ruolo di mattatore ed è attualmente il leader della ranking ClubSwan 36 dopo tre appuntamenti disputati.

Vanni Pavesio, ClubSwan 36 President – “Tutti i team non vedevano l’ora di essere in questa location meravigliosa di cui tanto si parla oggi nel mondo delle regate e di dar fuoco alle polveri per la sfida di Campione Europeo 2023. Grazie a tutti gli equipaggi che ancora una volta hanno scelto questa meravigliosa classe one design per misurarsi in una regata ad armi pari che promette grande spettacolo e intensità e dove tutti sono pronti a competere al massimo, come sempre senza esclusioni di colpi e nel pieno spirito di fair play proprio di ClubSwan. A tutti benvenuti e buon vento al ClubSwan 36 Europeans 2023”.

Entry list ClubSwan 36 Europeans 2023 :

BLACK BATTALION (HUN) – Black Battalion

CUOR DI LEAONE (ITA) – Edoardo Ferragamo / Nautor Swan

FARSTAR (ITA) – Lorenzo Mondo

FRA MARTINA (ITA) – Edoardo Pavesio

G.SPOT (MON) – Giangiacomo Serena di Lapigio

GODDESS (GER) – Nikolai P. Burkart

MAMAO (BRA) – Haakom Lorentzen

ONDA (BRA) – Eduardo de Souza Ramos

SIXTH SENSE (ITA) – Sandro Paniccia