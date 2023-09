Limido Comasco- Confermando la propria presenza al 63° Salone Nautico Internazionale di Genova, Harken Italy annuncia anche l’arrivo di quattro novità, che confermano il marchio come attore protagonista nel panorama delle attrezzature di coperta per imbarcazioni a vela, oltre ad alcuni appuntamenti di rilievo dedicati al pubblico.

Tra i prodotti che verranno presentati in via ufficiale c’è la gamma di bozzelli Zircon per derive e piccole barche da regata, che, grazie ai cuscinetti a sfere in ceramica coniugano precisione, velocità e scorrevolezza, risultando sette volte più resistenti dell’acciaio.

Saranno esposti anche l’innovativo WinchAir 180, nato dalle specifiche esigenze della classe RC44 e sviluppato al fine di migliorare le prestazioni e ridurre il peso di barche da regata di piccole e medie dimensioni, e il bozzello Black Magic 45 – derivato dai classici bozzelli della linea Black Magic di Harken, ma proposto in una nuova taglia – adatto sia per utilizzi racing che cruising. Infine, in occasione del Salone sarà possibile toccare con mano la nuova taglia 30.2 della linea di Winch a due velocità Performa: una soluzione progettata per le barche da regata, ideale per chi cerca un verricello racing, ma di dimensioni ridotte e ottimizzata per gestire cime ad alta resistenza.

Parallelamente all’esposizione dei suoi prodotti di punta, Harken organizzerà inoltre due appuntamenti di grande interesse per il mondo della nautica e non solo, anche grazie alla presenza di ospiti d’eccezionee personalità affermate nel panorama velistico. In particolare, grande attesa per il “Tech-Talk dal titolo “In-Sicurezza In Mare”, moderato dal giornalista Alberto Mariotti e previsto per sabato 23 settembre, alle ore 11:00, presso il Teatro Eberhard & Co. (ex Teatro del Mare), a pochi passi dallo stand Harken.

A illustrare le best practice e i comportamenti da seguire per godere al meglio delle uscite in barca riducendo al minimo i rischi dell’attività, insieme a Emanuele Cecchini, direttore commerciale di Harken Italia, saranno gli ospiti Paolo Semeraro, velista olimpionico, velaio e costruttore di barche, Mauro Feltrinelli di Cantiere Nautico Feltrinelli a Gargnano sul Garda e gli esperti di sicurezza e autori di diversi libri sul tema Umberto Verna, con la sua organizzazione Safety World e Stefano Malagoli.

Domenica 24, alle ore 11, ci sarà invece spazio per l’incontro con Davide Besana, giornalista, scrittore, illustratore e velista, che condividerà le esperienze di Sail the Children, il progetto di solidarietà che attraverso un viaggio educativo di navigazione, lezioni di disegno e rispetto per l’ambiente coinvolge bambini e ragazzi a rischio. A ricordo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana, Save the Children e supportato proprio da Harken, sarà possibile ritirare un’illustrazione autografata dal fumettista.

Harken è presso lo stand SN17, nell’area Sailing World.

Bozzelli Zircon

I bozzelli Zircon sono particolarmente adatti per derive e piccole imbarcazioni racing, offrono prestazioni di velocità e potenza eccellenti grazie ai cuscinetti a sfere in ceramica che, oltre ad una scorrevolezza senza eguali, in compressione, risultano sette volte più resistenti dell’acciaio. La sensibilità e la velocità dei cuscinetti a sfera in ceramica consentono una reazione immediata con meno sforzo e massima precisione per le vostre vele anche con brezza leggera. Sono disponibili nelle misure 40 e 57 mm.

Winch Air 180

Il nuovo Winch Air 180 è pensato per barche da regata di piccole e medie dimensioni. Questo verricello è infatti nato sulle specifiche esigenze della classe RC44, che ha voluto migliorare le prestazioni e ridurre il peso della sua imbarcazione grazie a questo nuovo componente. I nuovi Air 180, infatti, pesano il 43% in meno rispetto ai precedenti winch primari e il 47% dei precedenti winch di randa. Inoltre, grazie al sistema MX pedestal con doppia velocità e trasmissione a catena, il Winch Air 180 raddoppia la velocità di recupero della cima.

Bozzello Black Magic 45

Il nuovo Black Magic 45 ha le stesse caratteristiche dei classici bozzelli Black Magic di Harken, solo più piccolo. Le guance sono in alluminio anodizzato mentre la puleggia è in materiale composito. I cuscinetti a rulli ingabbiati ottimizzano l’attrito mentre le sfere in Delrin sopportano i carichi laterali. Sono perfetti come bozzelli primari per scotte o drizze, o altrettanto adatti se utilizzati come paranchi per il controllo delle vele a bordo di imbarcazioni più grandi.

Winch Performa 30.2

Il Winch Performa 30.2 presenta le stesse caratteristiche delle altre taglie della linea di winch Performa, una gamma ottimizzata per gestire cime ad alta resistenza e utilizzata su barche da regata e crociera/regata, la soluzione ideale per chi ha bisogno di un verricello per un utilizzo racing, ma per cime di dimensioni fino a 12 mm.