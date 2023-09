Marina di Scarlino- Il Mondiale Star, conclusosi oggi allo Yacht Club Isole di Toscana, va ai tedeschi Max Kohlhoff e Ole Burzinski (1-14-2-8-1-5), che nelle due prove finali disputate questa domenica alla Marina di Scarlino sono riusciti a superare l’equipaggio svizzero-portoghese Eckert-Melo (3-4-5-4-21-13), in testa dopo le prime quattro prove. Terzo posto per Diego Negri e Alessandro Sodano (2-6-4-15-17-8). Tra i primi dieci anche un ottimo Flavio Favini con Nicolas Serravalle, quarto con una vittoria parziale nella seconda prova. Enrico Chieffi-Nando Colaninno sono settimi. Il Mondiale Star, con 97 equipaggi al via da 19 Paesi, ha vissuto una settimana impegnativa dal punto di vista meteorologico.

Dopo due giorni senza vento, il campionato ha effettivamente avuto inizio solo il terzo giorno, quando finalmente sono state disputate due regate -grazie ad un vento da sud di 10 nodi- dai quasi 100 equipaggi iscritti, in rappresentanza di 25 nazioni. La regolarità di Piet Eckert e Frederico Melo ha dato i suoi frutti, permettendo loro di portarsi in testa alla classifica generale. Tuttavia, il vincitore degli ultimi due titoli Star World, Diego Negri, si è posizionato un punto dietro di loro, e il velista statunitense Scott Barnard, con il prodiere campione del mondo Phil Tinter al 3° posto. Tutti gli ingredienti sembravano essere sul tavolo per uno straordinario day 4, con una forte brezza da sud, fin dal primo mattino. Nonostante il forte vento, la flotta ha raggiunto il campo di regata, ma quando le raffiche hanno iniziato a raggiungere i 30 nodi, il PRO, Giancarlo Crevatin, si è visto costretto a esporre AP su H e la flotta è stata riportata in porto in sicurezza, scortata dal team di assistenza dello Yacht Club Isole di Toscana.