Ancona– Inizia domani ad Ancona il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche 2023 Edison Next. Il CICO, così è conosciuto dai velisti, è di fatto la piccola Olimpiade della vela azzurra. L’organizzazione del CICO 2023 Edison Next è affidata ai circoli nautici anconetani: SEF Stamura, Ancona Yacht Club, Assonautica Ancona e Lega Navale Italiana Sezione di Ancona), che danno vita al Consorzio Ancona in Vela presieduto da Carlo Mancini, con i presidenti dei circoli componenti del comitato organizzatore.

I tricolori di tutte le discipline olimpiche della vela riuniti in una sola data e location rappresentano uno dei fiori all’occhiello dell’attività agonistica della Federvela, e ogni anno sono assegnati a località e club o consorzi di circoli velici che si candidano a ospitarli.

Sono 275 gli equipaggi, tra singoli e doppi, iscritti al CICO Edison Next 2023. I più numerosi sono ancora una volta gli ILCA, che portano ad Ancona 66 ILCA 7, 43 ILCA 6 donne, a cui si aggiungono anche gli ILCA 6 maschili, con 70 timonieri.

I 49er maschile sono 8, mentre gli FX femminili sono 6. Cinque i 470 mixed. Otto gli iQFOiL maschile e cinque i femminili. I Kite Foil sono 16 maschi e 4 femmine. I Nacra 17 completano il quadro delle discipline a cinque cerchi.

Vi sono poi le classi paralimpiche, particolarmente attive nelle Marche: 17 2.4, 21 Hansa 303

Come tutte le Regate FIV, anche il CICO Edison Next 2023 propone lo standard organizzativo e comunicativo visto nelle occasioni precedenti: il Campionato Italiano di vela d’Altura Edison Next a Marina di Carrara, la Coppa Primavela e i campionati Giovanili delle Classi in Singolo Kinder Joy of Moving a Marina di Ravenna e delle Classi in Doppio sul Garda Trentino. A terra l’evento ruota intorno al FIVillage con il suo palco sempre animato e i suoi stand di intrattenimento e informazione.

Il programma prevede regate da giovedi 28 a domenica 1 ottobre, ed è scandito anche da momenti ufficiali e istituzionali ed eventi collaterali e conviviali. Si parte mercoledi 27 settembre con la cerimonia di apertura che convoglierà tutti i partecipanti, che si svolgerà all’interno del porto turistico Marina Dorica. Un breve corteo con gli sportivi sfilerà preceduto e accompagnato dalla Banda musicale di Torrette fino alla piazzetta del Marina. Qui dopo i saluti delle autorità e l’intervento di alcuni ospiti e sportivi, la cerimonia prevede la lettura del Giuramento dell’Atleta, dell’Allenatore e dell’Ufficiale di Regata (tutti rappresentanti della vela marchigiana), quindi il Presidente FIV Francesco Ettorre dichiarerà aperta la manifestazione, mentre la banda suonerà l’Inno di Mameli che accompagnerà l’alzabandiera.

A seguire, giovedi 28 serata con il title sponsor Edison Next e i campioni della vela, alla quale sono attesi anche Ruggero Tita e Caterina Banti, medaglie d’oro nella vela a Tokyo 2020. Venerdi 29 torna al centro un tema sul quale la FIV è attenta: Sostenibilità, Sport e Turismo in un convegno in collaborazione con Sport e Salute che si avvarrà anche di contributi accademici. La cerimonia di premiazione alla fine delle regate domenica 1 ottobre, per proclamare i nuovi campioni italiani delle discipline olimpiche della vela e i relativi podi in tutte le classi e categorie.

Edison Next, main sponsor federale, si conferma title sponsor dell’evento dopo l’edizione del CICO 2022 e del Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2023: un impegno importante a fianco della FIV ed dei propri Affiliati, che si concretizza anche mettendo loro a disposizione tecnologie e competenze per accompagnarli nel loro percorso di transizione energetica.

Queste le parole del Presidente Ettorre: “Domani inizieranno i Campionati Italiani Classi Olimpiche Edison Next, un evento di straordinaria importanza che precede l’appuntamento olimpico del prossimo anno. Questi campionati rappresentano un banco di prova cruciale per i nostri atleti e offrono loro l’opportunità di misurarsi con alcuni dei migliori velisti del mondo. La scelta di Ancona come sede per questo evento non è casuale. È parte della nostra strategia di portare eventi velici di rilevanza nazionale e internazionale in tutto il territorio italiano. Vogliamo coinvolgere e rendere protagonisti i club velici di diverse regioni, diffondendo la passione per la vela e valorizzando le risorse naturali e le strutture nautiche del nostro paese.

I Campionati Italiani Classi Olimpiche Edison Next saranno un momento di grande competizione, ma anche di condivisione e crescita per la nostra comunità velica. Sono certo che Ancona saprà accogliere atleti, allenatori e appassionati con la sua ospitalità e offrire un palcoscenico straordinario per questo evento. Invito tutti gli amanti della vela a seguire da vicino questa manifestazione e a sostenere i nostri atleti mentre si preparano per queste sfide. Ringrazio Edison Next e le istituzioni che stanno rendendo possibile l’organizzazione di questo Campionato.”

“Da oltre un anno siamo al fianco della Federazione Italiana Vela e dei suoi atleti promuovendo e sostenendo uno sport identitario per i territori in cui si svolge, uno sport nobile che continua ad attrarre numerosi appassionati – dichiara Giovanni Brianza, CEO di Edison Next –. Quest’anno trascorso insieme è stata l’occasione per consolidare i valori che ci uniscono, innovazione, sostenibilità e spirito di squadra, e per rafforzare un legame che affonda le sue radici nel rispetto dei territori e nella valorizzazione delle loro risorse. Con la ‘piccola olimpiade’ della vela azzurra chiudiamo al fianco alla FIV la serie delle Regate della stagione augurando a tutti gli atleti partecipanti una quattro giorni di emozioni, soddisfazioni e divertimento”.