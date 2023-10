Castiglione della Pescaia- Una Castiglione della Pescaia al suo meglio ha concluso oggi una splendida tre giorni di regate per la VI Nazionale Ranking List della classe giovanile Open Skiff. La celebre brezza termica da Ponente della Maremma si è fatta vedere puntuale nei tre giorni, con sole, acqua azzurra e temperature estive. Venerdì e sabato sono state disputate otto prove con vento da W-WNW tra 10 e 16 nodi. Oggi conclusione con le ultime due prove, con WSW-W tra 6 e 8 nodi, per un totale quindi di dieci prove.

I 107 giovani velisti, provenienti da 18 circoli italiani più tre atleti dal Royal Mumbay Yacht Club (India), si sono divertiti moltissimo, con l’efficiente regia organizzativa a terra e in mare del Club Velico Castiglione della Pescaia, coadiuvato dalla II Zona FIV e da Associazione Castiglionese Operatori Turistici.

Le vittorie sono andate a Niccolò Giomarelli (CV Castiglionese, Lago Trasimeno), già campione del mondo Open Skiff 2023 e prossimo a passare ai 29er, per gli Under 17. A Enrico Loi (Windsurfing Club Cagliari) negli Under 15 e all’ucraino-romagnolo Sviatoslav Yasnolobov (CN Rimini) negli Under 12.

Completano i podi:

Under 17: 2.Domenico Schiano di Scioarro (CN Monte di Procida); 3.Vittoria Cartelli (CN Rimini)

Under 15: 2.Mattia Monti (CN Rimini); 3.Gianluca Pilia (CN Arbatax)

Under 12: 2.Pietro Dedoni (Windsurfing Club Cagliari); 3.Lapo Manigrasso (CV Talamone)