Trieste– Presentata oggi a Trieste la nuova partnership e collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Furio Benussi.

L’assessore regionale alla Difesa dell’ambente Fabio Scoccimarro ha scelto di abbinare il logo Eco Fvg – Io Sono Friuli Venezia Giulia all’attività di Furio Benussi velista triestino team leader del Fast and Furio Sailing Team e timoniere del maxi 100 Arca SGR.

L’Assessore Scoccimarro ha spiegato come questa sinergia nasca da lontano, anzitutto dalla storia e dalla carriera di successo di Furio Benussi come sportivo triestino e della Regione Friuli Venezia Giulia. Non solo le tante vittorie in campo nazionale ed internazionale ma anche una visione della vela e della competizione d’avanguardia da parte di Furio Benussi e del suo Team hanno reso immediata la presenza a bordo di Arca SGR del logo Eco FVG. Arca SGR per opera di Furio Benussi, dal 2022 ha intrapreso un lungo ed innovativo percorso ESG in materia di tutela dell’ambiente diventando il primo maxi da regata certificato EPD a livello mondiale.

La Dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration) creata su base volontaria, viene predisposta facendo riferimento all’analisi del ciclo di vita del prodotto basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment), che definisce il consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e gli impatti sull’ambiente circostante nelle varie fasi del ciclo di vita del prodotto. Un impegno fortemente voluto da Furio Benussi ed un messaggio chiaro e forte di quale sia la direzione verso cui tutto il mondo sailracing da oggi può guardare per rendere veramente ancora più sostenibile uno sport che, più di altri, ha nell’ambiente naturale il proprio “campo di gioco”.

Furio Benussi ha sottolineato come questa partnership sia un motivo di orgoglio ed una grande responsabilità sia personale che per tutto il team che rappresenta; un gruppo di persone e professionisti senza il quale non sarebbe mai stato possibile competere ad alti livelli in tanti anni di regate ed altresì immaginare un impegno così speciale a favore della Regione e del suo mare da cui tutta la storia del Fast and Furio Sailing Team ha avuto inizio.

Per l’imminente sfida nella Barcolana 55 e per i successivi impegni di stagione con gli appuntamenti della Trieste – Venezia, Venice Hospitality Challenge e Veleziana il logo Eco FVG sarà presente e visibile a bordo del Maxi 100 Arca SGR.

La stagione di regate 2023 di Arca SGR e il progetto ESG del Fast and Furio Sailing team contano sul supporto dei partner: Arca Fondi SGR, glo, SLAM, Armare, CiviBank, Foss Marai, DocFoody, Officine FVG, Dobner, Ca’Sagredo Hotel, Acqua Mood, RH+, Marlin Yacht Paints, Amaro Tosolini, ITS Ecologia, The Yard Brisbane, Eco FVG, Trieste Trasporti, Pertot Ecologia e Servizi, Justonearth.

Il Fast and Furio Sailing Team e Arca Fondi SGR sostengono il messaggio di: One Ocean Foundation, Fondazione Laureus Italia, Il Porto dei Piccoli, Fondazione Io Do Una Mano, ABC Burlo, Fondazione Pietro Pittini.